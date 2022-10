Vozač Porschea u vožnji doživio srčani udar? Svjedokinja: Oni su krivi, nisu normalni

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u subotu popodne na cesti između Beleja i Hraste vozač Porschea zabio se u autocisternu. Izvori bliski obitelji otkrili su nam u kojem je stanju vozač Porschea (45) koji se trenutno nalazi na liječenju u KBC Rijeka.

"On je pri svijesti. Ne sjeća se ničega. On je tijekom vožnje imao srčani udar. Sad su mu ugradili i stent", rekli su nam izvori bliski obitelji navodeći kako sumnjaju u to da je do nesreće došlo zbog neprilagođene brzine.

Naime, PU primorsko-gorska kazala je za 24 sata da je najvjerojatnije uzrok neprilagođena brzina.

"Prema prvim nalazima očevida, s obzirom da se još moraju napraviti neke dokazne radnje, uzrok nesreće je najvjerojatnije neprilagođena brzina 45-godišnjeg vozača Porschea, koji je teže ozlijeđen", rekli su iz PU primorsko-goranske. On je, dodaju iz policije, u jednom trenutku skrenuo u lijevu traku i izravno se sudario s teretnim vozilom iz suprotnog smjera.

Poslali smo upit PU primorskoj-goranskoj i čim nam odgovore, objavit ćemo.

Snimke na društvenim mrežama

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke s lokacije na kojoj se dogodila prometna nesreća.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Ogromna prometna nesreća. Poslije Martinčice prelazili su na 200 na sat. Vozili su s druge strane ceste, njih 5-6. Mislili smo da je čovjek mrtav, vidim da je on ipak živ . Mislim da je ipak preživio. Zvala sam hitnu. Oni su krivi. Oni nisu normalni. Isuse, čovjek je potpuno zarobljen unutra", čuje se glas svjedokinje na snimci.