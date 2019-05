Vozač koji je usmrtio djevojčicu pušten na slobodu. Odvjetnik: Nije bio pijan

David K., 33-godišnjak koji je BMW-om krapinskih registarskih oznaka pregazio sedmogodišnju djevojčicu na obilježenom pješačkom prijelazu na Karlovačkoj cesti u Blatu, nakon salušanja pušten je iz pritvora.

Doveden je prvo na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici, a na Županijskom sudu odbijen je zahtjev tužiteljstva za određivanjem istražnog zatvora, pa je pušten na slobodu, no privremeno mu je kao sigurnosna mjera oduzeta vozačka dozvola i mora se jednaput mjesečno javljati policiji.

Izrazio je sućut obitelji djevojčice, a zbog stanja u kojem se nalazio nije mogao govoriti o detaljima nesreće.

- Na teret mu se stavlja nehajno prometno kazneno djelo sa smrtnom posljedicom, za što je propisana kazna od jedne do osam godina zatvora. Nije bio pod utjecajem alkohola, pa se za to ni ne tereti, a nije bio ni prekršajno, niti kazneno osuđivan, i to je razlog zašto mu nije određen istražni zutvor. Radi se o djelu u kojem se, ako je uzrok u vozaču, radi o nepažnji, a ne bezobzirnosti - rekao nam je njegov odvjetnik Rafael Krešić.

Policija je nakon nesreće objavila da je vozaču izmjereno 0,34 promila, no vađenjem krvi utvrđena je koncentracija od 0,0 promila. To bi značilo da je alkohol izlazio iz tijelo kroz urin, a u krvi ga više nije bilo.

U policiji koja je najavila pojačani nadzor vozila i vozača podsjećaju da je vozač dužan približavati se pješačkom prijelazu brzinom s kojom može zaustaviti vozilo i propustiti pješake koji su već stupili na pješački prijelaz. Ako su pješaci djeca, vozač je dužan zaustaviti vozilo i propustiti ih i kad tek stupaju na pješački prijelaz.

- Brzina je vodeći uzrok najtežih prometnih nesreća i smrtnog stradavanja, odnosno prvi od četiri glavne ubojice u prometu, uz vožnju pod utjecajem alkohola, nekorištenje sigurnosnog pojasa i nepropisno korištenje mobitela za vrijeme vožnje - kažu u policiji.