Vojni analitičar šokiran zbog poteza Njemačke: 'To je kao da na prvu crtu šalju vojnike bez pušaka'

Njemačka je, prema pisanju Politica, odlučila do 2027. godine stacionirati čak 4800 vojnika i 200 pripadnika civilnog osoblja u Litvi, na istočnom europskom krilu NATO-a isturenog prema Rusiji. Njemački bi vojnici u okviru "Projekta svjetionik" bili raspoređeni na dvjema lokacijama tek stotinjak kilometara od prevlake Suwałki, koridora koji spaja rusku eksklavu Kalinjingrad i teritorij ruske saveznice Bjelorusije.

Berlin se odlučio na ovaj potez zbog ruske agresije na Ukrajinu i potencijalih prijetnji Kremlja istočnom krilu NATO-a u Europi. Međutim, kontroverze izaziva to što bi u sklopu vojnog kontigenta koji Njemačka planira poslati u Litvu trebao biti i Panzerbatallion 203, tenkovska bojna čiji su svi tenkovi Leopard 2 poslani Ukrajini.

Vojni analitičar Marinko Ogorec upravo je zbog toga oprezan spram informacije o odluci Njemačke da pošalje veliki vojni kontigent u Litvu.

- Imamo cijeli niz pomalo čudnih situacija. Njemački tenkovski bataljun bi u Litvu trebao ići bez tenkova. To je kao da pošaljete vojnike bez pušaka. Čudna mi je ta opcija jer je ta bojna poslala svoje tenkove u Ukrajninu, nove nije dobila, a trebala bi ići na granično područje s Rusijom. To je čudno. Bojna bi inače trebala imati 60 do 90 tenkova, što nije mali broj. Nejasno je u kojem bi roku Njemačka mogla sa svojim proizvodnim kapacitetima napraviti toliko tenkova - kazao je Ogorec za N1.

Inače, samo održavanje jedne jedinice poput Panzerbatallion 203 mjesečno košta između 25 i 30 milijuna eura. Prvi elementi će se rasporediti sljedeće godine, a puna brigada trebala bi biti na mjestu do 2027. godine. S druge strane, Litva će izgraditi fizičku infrastrukturu za baze, trošeći otprilike 0,3 posto svog BDP-a tijekom sljedećih godina, izjavio je Laurynas Kasčiūnas, predsjednik odbora za nacionalnu sigurnost i obranu litvanskog parlamenta.

Ipak, bez obzira na velike novčane izdatke i činjenicu da će njemački vojnici biti točno na liniji vatre ako Rusija napadne NATO, u Njemačkoj su odlučni da moraju braniti Savez. - Istočni krak sada se premjestio na istok, i dužnost Njemačke je zaštititi ga - rekao je Pistorius.

Trenutačni raspored Njemačke u Litvi samo je jedan od osam rotacijskih naprednih borbenih grupa koje je NATO postavio u zemljama duž njegove istočne granice. Njemačka je vodeća nacija u Litvi, a Belgija, Češka, Luksemburg, Nizozemska, Norveška i SAD također šalju svoje trupe.

