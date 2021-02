Vlasnik kafića uzvratio Plenkoviću: Trideset godina uništavate ovu državu i ja vas ne volim

Tomislav Kovačević, vlasnik kafića Tri majmuna, čiji je istup danas kritizirao premijer Andrej Plenković na konferenciji za novinare uzvratio je premijeru. Plenković je danas njegov čin nazvao "eklatantnim primjerom diskriminacije".

"Čuo sam što je rekao, tlak mi je na milijardu!" . kazao je. "Neka premijer koji pere novinarku pročita komentare svojih istomišljenika. Neka se spusti malo na zemlju, nisam ja njegov podanik", kazao je Kovačević za Dnevnik.hr te dodao da nikad nije ustvrdio da je ulazak u njegov bar HDZ-ovcima zabranjen.

"Naravno da to nikad nisam napisao, taj vrli premijer bi mogao pročitati moje izjave kad govori da su novinari nepripremljeni. Nisam napisao da će nekome biti zabranjeno, nego da ih ne želim blizu. Ali hoće li doći on i njegovi, to nije moja stvar. Kod nas će svaki gost biti profesionalno uslužen", kaže Kovačević.

Ljuti ga i Plenkovićeva tvrdnja da je Kovačeviću dao novac. "On meni novac nije dao. Nikome nije! Samo nam je vratio dio novca koji smo uplaćivali, s tim da nam je zabranio rad bez ijednog znanstvenog dokaza", kaže Kovačević, koji je i dalje ljut što kafićima nije bilo dopuštena prodaja kave za van, za razliku od drugih objekata kojima to nije temeljni posao.

"On ne daje pare, on je sluga naroda, bar bi to trebao biti, a ne da narod služi njemu. Ovo doživljavam kao pritisak. Okomio se na malog čovjeka iz Rijeke koji je rekao da ne voli članove njegove stranke. E, pa ne volim vas! Trideset godina uništavate ovu državu i ja vas ne volim", poručuje Kovačević.

