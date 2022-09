Vlak naletio na automobil u kojem je bila djevojka koju su priveli policajci: 'Zavezali su je lisicama, vrištala je'

Privođenje američke policije umalo je završilo kobno za djevojku koja se nalazila u policijskom vozilu u trenutku kada su službenici pregledavali njezin kamion.

Naime, službenici su 16. rujna priveli 20-godišnju Yareni Rios-Gonzalez zbog divljanja na cesti te je stavili na stražnje sjedalo policijskog vozila koje se nalazilo nasred pruge. Dok su policajci pregledavali njezin kamion, iz daljine se mogla čuti truba vlaka koji je dolazio te koji je udario vozilo u kojem je bila Rios-Gonzalez, prenosi CNN.

Vozilo je nakon udarca završilo nekoliko metara od tračnica na kojima je došlo do nesreće, a djevojka je zadobila teške ozljede: devet njenih rebara je slomljeno, slomljena joj je ruka i zubi, a zadobila je i ozljede glave, potvrdio je to njen odvjetnik Paul Wilkinson.

''Kada je bila u stražnjem dijelu automobila, mogla je vidjeti vlak kako dolazi. Mahnito je pokušavala pobjeći, pokušavala otvoriti vrata, ali bila je vezana lisicama. Rios-Gonzalez pokušala je sama izaći iz vozila i pokušala je privući pozornost policajaca vrištanjem'', kazao je.

''Ne znam jesu li je samo mogli čuti ili su bili previše zauzeti pretragom njezina automobila, ali ona je to vidjela i pripremila se na najgore", rekao je. "I kao što možete zamisliti, izgubila je svijest i probudila se u bolnici. Očito je jako uzrujana'', dodao je odvjetnik.

Snimka ovog incidenta je i objavljena na društvenim mrežama, a na njoj se može čuti razgovor između policajaca i Rios-Gonzalez koja ih ispituje zbog čega je ona privedena. Nekoliko trenutaka nakon čuje se i truba vlaka, kao i uzvikivanje policajaca koji su shvatili što se događa. Nakon same nesreće, policajci su krenuli prema vozilu u kojem se nalazila djevojka te su pozvali hitnu pomoć.

Police abandon handcuffed woman in squad car parked on tracks as train approaches.



Yareni Rios-Gonzalez, 20, suffered 9 broken ribs, broken arm, broken teeth, head, back and leg injuries, as cops fled.



Paid leave for the cop. pic.twitter.com/PKYKd1QBDP