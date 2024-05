Vladajućima Odbor za obitelj, oporbi financije. Grbin neće biti potpredsjednik Sabora

Kompletna saborska križaljka koja će pokazati koji su saborski odbori pripali vladajućima, a koji oporbi te kako su se oni međusobno podijelili znat će se u četvrtak. Tada će se održati, kako sada stvari stoje, Odbor za izbor i imenovanja, a samo dan poslije sva bi se saborska kadrovska rješenja trebala i izglasati na sjednici.

Vladajućima pripada ukupno 18 predsjedničkih mjesta u odborima i saborskim izaslanstvima, a oporbi 15 vodećih funkcija u odborima i izaslanstvima. Kako doznajemo, oporbu su dopali isti odbori kao i u prošlom sazivu, uz dvije promjene. Ovog puta vladajući su oporbi prepustili Odbor za financije, za koji se pretpostavlja da bi ga mogao tražiti SDP za Borisa Lalovca. Oporba je ovog puta ostala bez Odbora za obitelj, mlade i sport, koji će, kako se neslužbeno čuje, voditi Vesna Vučemilović. Ona je bila na čelu tog saborskog odbora i u prošlom mandatu, ali kao oporbena zastupnica. No kako je u novom sazivu odlučila podupirati Vladu i biti dio vladajuće većine, zbog čega je izbačena iz Suverenista, vladajući su taj odbor, kao nagradu Vučemilović, uzeli sebi.

Kako neslužbeno doznajemo, oporbene stranke još nisu postigle dogovor kako će se mjesta u odborima koja su njima pripala podijeliti. Prvi sastanak održan je danas, ali neslužbeno se čuje kako nije došlo do konačne raspodjele jer Most nije odlučio što točno želi, odnosno ne želi. U prošlom sazivu Most je, primjerice, imao vodeću funkciju u atraktivnom Antikorupcijskom vijeću. Vodio ga je Nikola Grmoja. Čini se da bi sada mogli inzistirati na nekom drugom odboru, a kojemu, moglo bi se znati danas budući da se oporba sastaje ponovno u 10 sati u Saboru.

Ono što se sigurno zna jest da će SDP kao najjača oporbena stranka dobiti vođenje Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, koji je u prošlom sazivu vodio Siniša Hajdaš Dončić. Isto tako čuje se da će oba mjesta potpredsjednika Sabora uzeti SDP, no još nije poznato tko će biti potpredsjednici iz njihovih redova. Nagađalo se da će to biti predsjednik SDP-a Peđa Grbin i potpredsjednica stranke Sabina Glasovac, ali doznajemo kako Grbin neće na tu funkciju jer će on u novom sazivu voditi SDP-ov Klub zastupnika. Sutra ili najkasnije u četvrtak ujutro sastat će se Klub zastupnika SDP-a na kojemu će se donijeti i konačna odluka o potpredsjednicima Sabora.

Inače, do sada su formirana tek četiri saborska odbora, što je bilo i nužno zbog konstituirajuće sjednice parlamenta. Riječ je o odborima za Ustav, zakonodavstvo, izbor i imenovanja te Mandatno-imunitetno povjerenstvo.

