Vlada odlučila: Vice Oršulić novi šef Uprave HEP-a! Bačić otkrio što će biti s Barbarićem

Ministar graditeljstva Branko Bačić obratio se javnosti nakon sjednice Vlade. Ondje je, da podsjetimo, premijer Andrej Plenković, među ostalim, kazao da je postignut dogovor za Dinamov stadion te da će Vlada potpisati dva sporazuma o razumijevanju, jedan s Crkvom, jedan s Gradom Zagrebom. Kaže da se time riješio dugogodišnji spor s Katoličkom Crkvom oko zemljišta na kojem se nalazi maksimirski stadion, a da će Katolička Crkva u zamjenu dobiti deset lokacija na kojima crkava trenutno nema.

Branko Bačić kazao je da je od tih 10 lokacija njih pet u vlasništvu Grada Zagreba, četiri u privatnom vlasništvu, a jedna u mješovitom vlasništvu i Grada Zagreba i privatne osobe. - Zemljišta Grada Zagreba kompenzirat će se drugim zemljištima u vlasništvu RH, a što se tiče zemljišta u privatnom vlasništvu, mi smo te naše sugrađane već kontaktirali i najavili da ćemo im isplatiti novac u vrijednosti tih nekretnina. Kada te nekretnine prijeđu u vlasništvo države, RH će ih temeljem ovoga sporazuma predati u vlasništvo Zagrebačke nadbiskupije, koja će potpisom ugovora povući svoje zahtjeve za povratom imovine koja im je oduzeta, a upravo na lokaciji gdje je danas izgrađen maksimirski stadion - objasnio je Bačić.

Kazao je da su pregovori trajali nekoliko mjeseci i da su održali niz sastanaka - Držim da smo ovim ugovorom riješiti sva pitanja koja su postavljena na početku pregovora, a to je da ćemo omogućiti rekonstrukciju Dinamova stadiona, da ćemo riješiti problem oduzete imovine i da ćemo omogućiti Zagrebačkoj nadbiskupiji da izgrade crkve na onim lokacijama gdje nema vjerskih objekata - dodao je.

Bačić se osvrnuo i na HEP. Na poziciju vršitelja dužnosti šefa Uprave HEP-a dolazi Vice Oršulić, dosadašnji rukovoditelj HEP Proizvodnje Split i član Uprave HEP-a. Oršulića je, inače, prije godinu dana Nadzorni odbor HEP-a imenovao novim članom Uprave HEP-a, uz Petra Sprčića i Tomislava Šambića. - Mi smo sigurno da će Nadzorni odbor prihvatiti prijedlog Vlade RH da on bude novi predsjednik Uprave HEP-a - rekao je.

VEZANI ČLANCI:

Što se tiče bivšeg šefa Uprave HEP-a Frane Barbarića, kazao je da je slučaj s bespravnom gradnjom bitno odredio njegovu poziciju, no s obzirom na to da u pravnom smislu slučaj nije dovršen, Barbarić "s punim pravom može nastaviti raditi u HEP-u". Što se tiče njegova stranačkog statusa u HDZ-u, kazao je da je to pitanje za njegovu gradsku zagrebačku organizaciju.

VIDEO Premijer Plenković prisustvovao Svečanoj sjednici Grada Varaždina