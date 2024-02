Vlada odgovorila Milanoviću: Potpuno izlazi iz okvira svojih nadležnosti, provjera nije zakonski obvezna

Protuustavnim napadom i izlaskom iz okvira nadležnosti predsjednika države kod izbora glavnog državnog odvjetnika, ocijenili su u Vladi priopćenje Ureda Zorana Milanovića, poručivši da nije propisana zakonska obveza sigurnosne provjere kandidata te ju premijer nije ni mogao tražiti. Reakcija Vlade uslijedila je nakon što je Ured predsjednika Republike ranije danas u priopćenju naveo da premijer Andrej Plenković uopće nije zatražio sigurnosnu provjeru Ivana Turudića kao kandidata za glavnog državnog odvjetnika.

"I današnji nastup Zorana Milanovića nije ništa novo, nego nastavak njegove histerije te zlorabljenja položaja i ovlasti predsjednika Republike s ciljem protuustavnih napada na Vladu i Hrvatski sabor, te potpunog izlaženja izvan okvira svojih nadležnosti pri procesu izbora glavnog državnog odvjetnika", poručili su iz Vlade RH. Nakon što je Milanović javno govorio o klasificiranim podacima (operativnim terenskim izvješćima SOA-e) starim 9 godina, prikupljenima u okviru rada DORH-a u suradnji sa Sigurnosno-obavještajnom agencijom (SOA) tijekom 2015. u predmetu Mamić, ističu iz Vlade, predsjednik RH "ponovno laže i već danima zlorabi SOA-u radi svojih privatnih ciljeva i obračuna".

"Jedino pravo pitanje je - čega se Milanović toliko boji?", pitaju Banski dvori. Naglašavaju da u procesu izbora glavnog državnog odvjetnika "nije propisana zakonska obveza sigurnosne provjere kandidata te ju predsjednik Vlade nije ni mogao zatražiti". "Predsjednik Vlade zatražio je od SOA-e rezime dosadašnjih sigurnosnih provjera koje je Ivan Turudić prolazio kao sudac (2009., 2014. i 2019. godine). Identičnu sažetu informaciju SOA je dostavila i Milanoviću", navode iz Vlade.

Podsjećaju da je 2015., kada je došlo do susreta između Turudića i Zdravka Mamića, na čelu SOA-e bio Dragan Lozančić, današnji savjetnik Milanovića, koji je u to vrijeme bio premijer. "Da je SOA tada utvrdila bilo kakvu sigurnosnu zapreku, to bi i napisala i to bi se izgledno reflektiralo na kasnije odluke Državnog sudbenog vijeća u vezi suca Ivana Turudića. Usto, da su utvrdili nešto sporno oko navedenog događaja, mogli su i revidirati sigurnosnu provjeru", ističu iz Vlade.

S obzirom na to da ni Milanović kao premijer, ni Lozančić kao tadašnji ravnatelj SOA-e, nisu poduzeli ništa 2015. godine u vezi sa susretima Turudića i Mamića, dodaju iz Vlade, nejasno je zašto sada, devet godina poslije, "puštaju u javnost klasificirane podatke i miješaju se u proceduru izbora glavnog državnog odvjetnika, za koju predsjednik RH nije nadležan".

"Ili su shvatili da bi se sami trebali pokriti po ušima zbog druženja predsjednika Republike s Draganom Kovačevićem koji je 2020. bio pod mjerama nadzora?", pitaju Banski dvori. Na kraju poručuju da "miješanje u izvide pravosudnih tijela te predmete SOA-e i njihovo distribuiranje javnost, kao i pritisci na DORH i policiju, sada zorno razotkrivaju javnosti kako je Milanović vladao od 2012. do 2015. i zašto mu smeta da nadležna tijela budu neovisna u svom radu i lišena bilo čijih pritisaka".