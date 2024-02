VKS odlučuje o žalbama na presudu Damiru Škari zbog silovanja i spolnog uznemiravanja

Malo manje od godinu dana prošlo je od izricanja nepravomoćne presude Damiru Škari osvajaču boksačke olimpijske medalje, bivšem saborskom zastupniku HDZ-a i bivšem čelniku AK Siget, a o žalbama na tu presudu danas će odlučivati Visoki kazneni sud (VKS). Škaro je koncem ožujka lani na Županijskom sudu u Velikoj Gorici nepravomoćno osuđen na jedinstvenu kaznu od dvije i pol godine zatvora zbog silovanja i seksualnog uznemiravanja svoje nekadašnje tajnice, koja je u inkriminirano vrijeme također bila zaposlenica AK Siget.

Za spolno uznemiravanje izrečena mu je kazna od osam mjeseci zatvora, a zbog silovanja kazna od dvije godine, što je onda objedinjeno u jedinstvenu kaznu od dvije i pol godine. Tužiteljstvo se na nepravomoćnu presudu žalilo, smatrajući da je kazna preniska, a za očekivati da će Škarina obrana tražiti ili nižu kaznu ili ukidanje nepravomoćne presude jer je on od početka negirao krivnju. Nakon što VKS sasluša argumente stranaka, donijet će odluku koja će vjerojatno biti poznata kroz mjesec do dva dana

Optužnica protiv Škare je podignuta studenom 2019., a u veljači 2020. o njezinoj pravomoćnosti je odlučivao Županijski sud u Velikoj Gorici. No optužnica tada nije postala pravomoćna jer su Škaro i njegova obrana smatrali da su prikupljeni dokazi na kojima je utemeljena nezakoniti. Pojašnjavali su da su svjedoci prilikom davanja iskaza bili pod utjecajem medija. Konkretnije emisije Provjereno Nove TV, jer je žrtva silovanja u toj emisiji javno optužila Škaru da ju je silovao, nakon čega je i uhićen.

Prijedlog Škarine obrane o izdvajanju spomenutih iskaza, kao i biološkog vještačenja, iz kojeg proizlazi da je na žrtvinoj odjeći nađen Škarin DNK, sud u Velikoj Gorici je u veljači 2020. odbio, smatrajući da je riječ o zakonito prikupljenim dokazima. Obrana se nakon toga žalila Vrhovnom sudu, koji im je žalbu koncem svibnja 2020., pa je u lipnju optužnica postala pravomoćna.

Osim žrtve, tijekom suđenja, (koje je bilo zatvoreno za javnost radi zaštite žrtve i zato što je to uobičajena praksa kod suđenja za seksualna zlostavljanja, op.a.), saslušani su još neki svjedoci te je provedeno biološko vještačenje, koje je za Škaru bilo nepovoljno jer se u njemu navodilo da je na gornjem obrubu i patentnom zatvaraču haljine koju je taj dan nosila žrtva, nađen njezin, ali i Škarin DNK. Škarin DNK nađen je i na donjem obrubu iste haljine.

VIDEO: Damir Škaro proglašen krivim za silovanje, dobio 2.5 godine zatvora

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Nisam počinio to za što me se tereti. Toj sam ženi samo pomagao jer je samohrana majka. Tog dana, 10. kolovoza 2019., dok smo radili u uredu, ona me tražila veću plaću. Rekao sam joj da joj ne mogu dati stimulaciju kao najboljoj djelatnici, zbog čega je bila revoltirana – branio se Škaro prema navodima optužnice.

Ženi koju je Škaro seksualno zlostavljao nakon toga je dijagnosticirana akutna posttraumatska reakcija na stres, zbog čega joj je pripisana terapija te je duže vrijeme bila na bolovanju. Ona je u svom iskazu, opisala kako ju je Škaro seksualno napastovao, a kazala je i kako je o onom što joj se dogodila ispričala i tajniku kluba. Da se Škaro znao neprimjereno ponašati, po navodima optužnice, je iskazivalo još nekoliko zaposlenica AK Siget. One su svjedočile kako ih je znao grliti, ljubiti u vrat i hvatati za stražnjicu. Svjedočile su i kako je Škaro smatrao da je to prijateljsko ponašanje, a neke od njih nisu ga se usudile prijaviti jer su ga se bojale. Bojala ga se i žrtva, o čemu je prema optužnici svjedočio njezin otac.

Nakon što je žrtva javno progovorila o tome što joj se dogodilo, Škaro je uhićen te je do listopada 2019. bio u Remetincu iz kojeg je pušten kada su ispitani svi svjedoci. Odmah po uhićenju dao je ostavku na mjesto čelnog čovjeka AK Siget.

VIDEO: Prve snimke iz centra za registraciju migranata: Kontejnersko naselje od kuća je udaljeno kilometrima