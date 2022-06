Visković o sukobu Milanovića i Plenkovića: To su dva izuzetno obrazovana čovjeka, ali su jako tašti

Gost današnje HRT-ove emisije Nedjeljom u 2 bio je književni kritičar i leksikograf Velimir Visković koji je nedavno objavio autobiografsku knjigu.

O autobiografskoj knjizi "O drugima, o sebi", Visković je rekao kako nije očekivao da će biti ovako velika knjiga, no da ima materijala i za pola druge jer ima puno uspomena i zapisa.

- Imao sam vrlo bogat život, susretao sam se s gomilom ljudi. U ovoj knjizi nedostaju neki bitni ljudi za moj život poput Zorana Kravara, mog najboljeg prijatelja, nedostaje Aleksandar Flaker, nema teksta o Franji Tuđmanu, rekao je dodavši da ga je upoznao osamdesetih godina i da je napisao tekst, ali da mu nije išao u ovu knjigu.

- Nema ni glazbe mog vremena, istaknuo je rekavši kako ima vremena te da ima sentimentalnu žicu u sebi da prenosi emocije vezane uz neke ljude.

Rekao je kako je knjiga svođenje računa i da nije napunio sedamdesetu godinu života ne bi se usudio ju napisati.

Visković za sebe misli da je dobroćudan čovjek, ali da je nerijetko izazivao ljude da ga mlate po medijima.

- Iz perspektive 70 godina radio sam jako puno stvari i bio na nekim eksponiranim dužnostima onda se ljudi pobune protiv vas i doživljavaju vas kao posjednika moći. Ja sebe nisam dosjećao kao posjednika moći nego kao čovjeka koji nešto radi na nečemu što bi se moglo nazvati funkcijom. Imam vrlo izrazit smisao za pravdu i ako me netko potkači, a čini mi se da nije u pravu, sklon sam vrlo žestoko odgovoriti. Ili ako netko potkači nekog drugog, sklon sam zaštititi. Očito je ta moja naprasita priroda primijećena vrlo rano. Jedan od mojih najranijih nadimaka, a imao sam ih dosta, u Splitu bio paprika jer kad sam se naljutio pocrvenio sam, objasnio je Visković.

O Ivi Sanaderu

- Bio sam u korektnim odnosima s Ivom Sanaderom. Problem je bio što Vlada postavlja ravnatelja Leksikografskog zavoda. U jednom trenutku mi se učinilo da bi se naša enciklopedija mogla zaustaviti u visokoj fazi finalizacije, pokrenuo sam javnu polemiku i znao sam da će sve novina stati iza mene. Poslao sam i javno pismo u kojem sam mu opisao situaciju. Nisam očekivao da će smijeniti upravu zavoda. To mi je pomoglo u izlasku enciklopedije jer je očito razgovarao s ravnateljima "Leksa" da me puste na miru. Pustili su me da završim svoje projekt enciklopedije, ispričao je Visković.

Rekao je kako ga nije posjetio u zatvoru.

- Ponudio sam mu da napiše svoje memoare, odgovorio je da je raspoložen, da bi htio nekog novinara da mu postavlja pitanja. No odustao sam jer sam vidio da nije spreman na totalno iskreni diskurs nego da mu je to potrebno kao sredstvo u obrani vlastitog slučaja, istaknuo je Visković.

O Miroslavu Krleži

Može se zaključiti kako je Miroslav Krleža bio pogođen time da što nije on bio u igri za Nobela nego ga je dobio Ivo Andrić.

- Znao je da je time što je dobio Andrić zatvoren prostor za idućih 10-20 godina i da nitko s područja bivše Jugoslavije neće dobiti. I sam je osjećao Andrića kao neku vrstu antipoda, a družili su se tijekom 1918.-1919. u Zagrebu. U javnim prigodama su s uvažavanjem govorili jedan o drugome, ali Krleža je zamjerao Andriću odustajanje od hrvatskog nacionalnog identificiranja, rekao je Visković.

Pod pretpostavkom da je sada Krleža živ smatra da bi mu Mamić, Todorić i slični bili inspiracija za likove u djelima.

- Elita postoji u njegovim Glembajevima, međutim Glembajevi su predočeni u trenutku kad oni pripadaju već visokom građanstvu, kad znaju o umjetnosti, kad mogu pričati o filozofiju, kad idu u najbolje škole, studijem, kad se odijevaju s ukusom i elegancijom. No u korijenima je nešto slično Mamiću, napravio je tu jednu obitelj koja ima takvu moć. On je bio čovjek koji je promatrao svijet oko sebe, inspirirao se njime, rekao je Visković.

O Milanoviću i Plenkoviću

Na pitanje voditelja Aleksandra Stankovića misli li da bi Zoran Milanović sve na ovome svijetu dao da danas može reći da je bio u Domovinskom ratu odgovorio je potvrdno.

- Mislim da bi. Bar njegovo ponašanje zadnje dvije godine, njegova fascinacija svim oblicima, čak bez ikakvog etičkog kriterija, ljudima koji su ratovali, apsolutno mi liči na to. Nekritički je naprosto zadivljen svima koji su ratovali, rekao je Visković.

Rekao je da se Milanović ruga Andreju Plenkoviću, kojega je, kako je rekao, mama štitila od svih oblika vojske, od nekadašnje i ove naše. Dodao je da pak njega samoga ni Krleža nije uspio sačuvati da ne ode u JNA.

- Krleža me izvadio iz vojske jer sam mu trebao za Enciklopediju Jugoslavije, ali vojni odsjek me nanovo poslao nakon pola godine, rekao je Visković.

Rekao je i da Milanovića cijeni jer je načitan.

- Ja njega cijenim jer je načitan, svakog vraga zna, ali ta njegova fascinacija Branimirom Glavašem, a da pritom zaboravlja na akumulatorsku kiselinu i ostalo, pa to je strašno. To su dva jaka ega, dva velika ovna, dva izuzetno obrazovana čovjeka, pa čak i, ako hoćete, koliko mogu pratiti i ovu europsku situaciju - malo je ljudi koji su tako svestrano obrazovani, rekao je Visković, dodajući i da su obojica "neviđeno tašti".

O Igoru Mandiću

Visković je između ostalog rekao da mu je Igor Mandić, kada mu je Visković prigovorio zbog kritiziranja Krleže, odgovorio da govoreći o Krleži zapravo govori o Josipu Brozu, te da želi demontirati Brozov mit.



Nakon što su razgovarali o posljednjim trenucima Igora Mandića i Mani Gotovac, Stanković ga je pitao boji li se smrti, na što je Visković odgovorio niječno.

- Ja ne vjerujem u to da postoji zagrobni život, rekao je, dodavši da se, iako nije vjernik, trudi ponašati prema pravilima kršćanskog morala.

