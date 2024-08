Viknuli im: 'Što gledaš crni?' i onda ih počeli cipelariti

L. G. (18) i L. S. (18) završili su iza rešetaka Remetinca jer ih se sumnjiči za nasilničkom ponašanje počinjeno iz mržnje. Mladićima je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela jer su neki dan napali 27-godišnjeg državljana Indije i 52-godišnjeg, kako je priopćila policija, državljana Hrvatske.

Riječ je o još jednom od sve učestalijih napada na strane radnike, zbog kojeg je promptnom osudom reagirao i ministar Davor Božinović. Zašto su napali dvojicu ljudi koji im ništa nisu skrivili, mlađahni dvojac baš nije znao pojasniti istražiteljima. - Što gledaš crni? - bila je rečenica koju je jedan od osumnjičenika uputio 27-godišnjaku. - Postoji neki problem? - upitao ih 52-godišnjak. I to na hrvatskom. I tada je, prema onom što je do sada utvrdila policija, počelo nasilničko orgijanje.

Verbalni napad je uskoro prerastao u fizički, a kada je 52-godišnjak mobitelom pokušao nazvati policiju, maloljetnik koji je bio s dvojicom 18-godišnjaka mu je taj mobitel izbio iz ruke. Njegovi kompanjoni su 27-godišnjaka i 52-godišnjaka počeli udarati rukama i nogama, a nogama su ih više puta udarali i kada su pali na tlo. Jedan od napadača je jednog od napadnutih udario nogom u nos, kada se ovaj pokušao podignuti s poda, njegov pajdaš je drugu žrtvu također udario nogom u glavu.... Napadnutima su u pomoć priskočili građani koji su se 22. kolovoza oko 23.30 našali u Tkalčićevoj na mjestu napada. No mlađahni nasilnici su ipak uspjeli pobjeći. Samo na kratko, dok ih nije uhvatila policija i privela. Napadnuti su imali površinske, lakše ozlijede, no odbili su liječničku pomoć.

VEZANI ČLANCI:

Utvrđeno je i da su L. G. i L. S. bili alkoholizirani. Jedan je u krvi imao 1,9 promila u krvi, a drugi 0.96. Promila u krvi je imao i maloljetnik i to 1,57. Dvojici od njih je pružena liječnička pomoć, jer su bili lakše ozlijeđeni, no nije priopćeno kako su te ozlijede zadobili. Kod jednog od 18-godišnjaka policija je našla i plastičnu vrećicu s, kako kažu, biljnom materijom koja ima karakterističan miris po marihuani. Ukupno se radilo o oko 11 grama, pa će on zaraditi prijavu i zbog droge. Što se tiče maloljetnika, prijava protiv njega je podnesena Općinskom državnom odvjetniku za mladež u velikoj Gorici.

Inače, prema neslužbenim informacijama, jedan od napadača je malo prije napada pušten iz jednog odgojnog zavoda za mladež, a boravak tamo očito nije utjecao na njega.

>>> FOTO Ovo su najveće trajektne nesreće u Hrvatskoj