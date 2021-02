Vidović Krišto: Plenković i niz ministara moraju odstupiti zbog afere Krš-Pađene

Nezavisna zastupnica Karolina Vidović Krišto zatražila je u četvrtak hitnu istragu o neometanom ulasku u Hrvatsku Milenka Bašića, koji je bio u bijegu od hrvatskog pravosuđa te ustvrdila da premijer Plenković i niz ministara moraju odstupiti zbog afere Krš-Pađene.

"Šokirala me je činjenica da je vlasnik vjetroparka Krš-Pađene, Milenko Bašić, koji je bježao od hrvatskih pravosudnih tijela i odbijao vratiti se u Hrvatsku, neometano ušao u Hrvatsku i došao u Zagreb te se predao policiji", kazala je Vidović Krišto.

Dodala je da je poznato da je Hrvatska putem međunarodne pravne pomoći ishodila njegovo izručenje iz BiH i kako se on nalazio u susjednoj državi.

Zapitala je kako je Bašić prešao hrvatsku granicu i došao do Zagreba te istaknula da je istražni sudac jučer prihvatio njegovu jamčevinu i odredio da se Bašić brani sa slobode. Ocijenila je da je to javno ruganje pravdi, državnom autoritetu i zdravom razumu, a vladajuće strukture, to jest politika i pravosuđe u svojoj drskosti nemaju granice.

Premijera Andreja Plenkovića i ministra unutarnjih poslova Davora Božinović pitala je jesu li utvrdili tko je odgovoran da čovjek s međunarodne tjeralice, za čije je izručenje hrvatska država uložila znatna materijalna sredstva, može neometano doći do Zagreba i mimo svih procedura se predati policiji.

VIDEO Karolina Vidović Krišto o aferi s vjetroelektranama Krš-Pađane

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Po njoj, to je nezamislivo ako Bašić nije imao političku ili policijsku zaštitu te dodala da to znači da netko, tko radi u državnoj službi, ne radi za zakon i državu nego za kriminal.

"Zahtijevam hitnu istragu o opisanim događanjima, a ako Plenković i Božinović ovo namjeravaju zataškati šutnjom ili medijskim manipulacijama, definitivno će još jednom potvrditi da su upleteni u ovu aferu", kazala je Vidović Krišto.

Dodala je da da više neće tolerirati zlouporabu i kršenje zakona koji su uzročnici korupcije, siromaštva i nejednakosti naših građana.

"Zbog ove afere predsjednik Vlade i niz ministara moraju odstupiti", poručila je Vidović Krišto.

Zanima je i kako je moguće da sud u Zagrebu prihvaća bilo kakvu jamčevinu, bez obzira na to koje je visine, i kakva je to sudska praksa da netko tko je bježao od sudskih tijela može uopće biti u prilici dati jamčevinu i braniti se sa slobode. To je ocijenila "čistim ruganjem pravdi i hrvatskim građanima".

Podsjetila je da je jedan tjednik objavio da je Plenković bio osobno uključen u realizaciju ovoga za Hrvatsku štetnog projekta.

Zbog protuzakonitog ugovora s državnom agencijom HROTE i štetnog produljivanja istog ugovora, napomenula je, hrvatski porezni obveznici bit će oštećeni za dvije milijarde i dvjesto milijuna kuna.

Da Plenković štiti ovu aferu dokazao je odbijajući Hrvatskom saboru dati na uvid dokumente o ovom projektu, smatra Vidović Krišto, navodeći kao problem i kredit HBOR-a u visini od 600 milijuna kuna, čija visina govori da ne bi bio moguć, a da s tim nisu bili upoznati ministar financija Zdravko Marić i premijer Plenković.

"Vladajuće strukture permanentno potvrđuju sumnju da su povezane s tim kontroverznim poduzetnikom, počevši od cijele procedure realizacije ovog projekta, a protuzakonitosti sam dokazala u saborskoj raspravi, sve do najnovijih događanja da za Bašića ne postoje ni granični prijelazi, ni bilo kakva policijska ili nadzorna tijela", upozorila je zastupnica.

Ocijenila je da je tu riječ o zlouporabi državne vlasti i protuzakonitom djelovanju dijela državne vlasti, koje se trebaju ispitati, a odgovorni sankcionirati.

Što se tiče prve godine mandata predsjednika Zorana Milanovića, kazala je da, koliko zna, i on "ima svoje prste u aferi Krš-Pađene i u ovih godinu dana nisam čula nijednu relevantnu izjavu na tu temu, a to mu je dužnost".

VIDEO Od 12. veljače do 15. svibnja posjetite izložbu "Hrvatska svijetu"