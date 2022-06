VIDEO Zaljubljeni par napali pljačkaši dok su šetali, sve je zgrozila reakcija mladića

Nevjerojatna snimka iz Meksika širi se društvenim mrežama. Naime, nadzorna kamera uhvatila je trenutak kada mladiću i djevojci na motociklu prilaze dvojica pljačkaša.

Par je šetao držeći se za ruke, a kada je mladić ugledao razbojnike, pustio je ruku svoje djevojke i pobjegao. Jedan razbojnik pokušao ga je zaustaviti, no nije uspio pa je zgrabio djevojku i opljačkao je.

Nakon toga je brzo sjeo na motocikl te su pljačkaši pobjegli, a djevojka je nastavila hodati.

¿Con ese novio para qué quiere enemigos? La abandonó durante un asalto en #Ecatepec. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/vXFQcNA3xk — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) May 30, 2022

Slučaj se dogodio u meksičkom gradu Ecatepecu, a mnogi su odmah komentirali kako bi djevojka trebala pobjeći od mladića glavom bez obzira.

- Što će ti neprijatelji s takvim dečkom - komentar je na Twitteru uz video koji je postao hit na internetu.

Vjerovali ili ne, ima i onih koji opravdavaju potez mladića.

- Mislim da je to učinio instinktivno, no ona nije reagirala na isti način. No, moglo je proći puno gore da se vratio i počeo je braniti - jedan je od komentara.