VIDEO Vatrogasci: 'Ovo je pakao, nikada nismo ovo vidjeli, oprema se topi na nama'

Veliki požar koji je buknuo u Osijeku još uvijek nije pod kontrolom. Gori u krugu tvrtke za obradu plastike Drava International u prigradskom naselju Brijest. Požar je izbio u pola 1 ujutro. Sustav uznemiravanja Civilne zaštite – SRUK poslao je jutros SMS poruku stanovnicima Osijeka da zatvore prozore i da se ne preporučuje zadržavanje na otvorenom. "Molimo građane da zatvore prozore i ne izlaze bez nužne potrebe zbog mogućeg štetnog djelovanja plinova ud požara plastike na Brijestu", stoji u SMS-poruci SRUK-a.

"Situacija još uvijek nije zadovoljavajuća. Ne možemo reći da je požar ugašen. I ovaj vjetar koji se pojačao oko 3,4 sata ujutro jednostavno ne dopušta ugasiti plastiku, a znamo kako izgleda kada ona gori, kada se topi. Vatrogasci nadljudskim snagama, njih je oko 100 u ovom trenutku s 50 vozila, pokušavaju učiniti sve kako bi ugasili požar. Vatra je usporila i moram reći da je spriječena još veća katastrofa jer svi ovi objekti u ovom poduzeću puni su zapaljivih tekućina, zapaljivih tvari, plinskih boca. Cijelu noć su to prebacivali kako ne bi došlo do veće tragedije, odnosno eksplozije. Ova situacija trajat će dugo, ne samo zbog vjetra već i zbog same tvari koja gori. Tu je nekoliko tisuća kvadrata prešane plastike. U ovom trenutku možemo samo navijati za naše vatrogasce da što prije ugase požar i da se ovaj dim stiša. Vjetar je puhao tako da dim ne ide prema gradu Osijeku, zato smo izdali upozorenje jer nismo znali u kakvom će stanju požarište biti. Dim je otišao na drugu stranu i nekoliko naselja sada je ugroženo", kazao je predsjednik Stožera civilne zaštite OBŽ-a Mato Lukić.

"Na dvije mjerne stanice u gradu Osijeku situacija je u redu, angažirat ćemo i druge mjerne stanice u drugim naseljima da mjere kvalitetu zraka i nadamo se da će sve biti u redu", kazao je.

Otkazane su neke manifestacije u gradu Osijeku. "Pokazatelji pokazuju da je situacija u redu, ali vjetar može okrenuti smjer", dodao je Lukić.

"Situacija je grozna. Više od 10 hektara plastike gori i došlo je do zidova tvornice. Upravo mičemo sve zapaljive i eksplozivne predmete da bi spriječili da vatra zahvati i tu zgradu. Na žalost, jedan objekat vatra je već zahvatila. Nismo ga mogli spasiti. Temperatura koja se stvara je nevjerojatna, jednostavno rečeno grozna, ne možeš prići na više od 30 metara jer nam se oprema na nama topi. Hidrantska mreža unutar tvornice ostala je bez vode pa svako malo ostajemo bez vode u ključnim trenucima, a i da vode imamo bilo bi jako teško ugasiti vatru. Za sada smo svi živi i zdravi, ali ovo je pakao. Nema druge riječi. Ovako što još nisam vidio", rekao je Boris Banjan, zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Osijek za Glas Slavonije.

Podsjetimo, policija je rano jutros izvijestila kako je 40 minuta iza ponoći na Brijestu, u krugu tvrtke Drava International došlo do požara na plastičnoj masi i ambalaži te da nema ozlijeđenih.

Nije ovo prvi put da vatra guta prostor Drave International koji se, inače, proteže na više od 85 hektara. Najgore je bilo u veljači 2015., izgorjelo je 10.000 litara nafte, vatrena je stihija zahvatila halu veličine 200 sa 100 metara. U blizini je, procjenjuje se, bilo 50-ak zaposlenika koji su upravo završavali smjenu. Vatrogasce je dočekao visoki plamen koji se kovitlao. Prepoznali su odmah ugljikovodike. Srećom, nitko nije stradao.

