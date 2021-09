VIDEO U Covid bolnici strave u Tetovu raste broj mrtvih. Već pri otvorenju prijavljene su greške

Najmanje 14 osoba poginulo je u stravičnom požaru u privremenoj Covid bolnici u Tetovu, objavile su tamošnje vlasti no strahuje se da bi taj broj mogao biti puno veći. Puno je ozlijeđenih koji su prebačeni u bolnicu u Skoplju. Požar je buknuo oko 21 sat u srijedu a u tijeku je istraga o okolnostima ove nesreće. Inače, ova bolnica otvorena je 15. travnja i odmah su utvrđene greške kod zgradnje.

Kako piše DW one bile manje i popravljene u idućih pet dana. Novi problem javio se 23. kolovoza kad su ga prijavili zaposlenici bolnice. Pronašli su oštećenje na centralnom sustavu dovoda kisika, odnosno bile su oštećene dvije sekundarne cijevi za dovod.

"Imali smo sreću i spašeno je svih 125 pacijenata koji su bili u bolnici. Da je bila oštećena centralna cijev, to bi bila katastrofa i ne bih htio ni pomisliti što bi se dogodilo i što bismo mogli napraviti u tom trenutku", rekao je tada dr. Gzim Nuredini, koordinator bolnice.

Policija je izvijestila da su dvije cijevi oštećene "upotrebom fizičke sile". Jedna je bila potrgana, a druga savijena. Tjedan dana kasnije, policija je uhitila 42-godišnjaka zbog sumnje da je oštetio cijevi u bolnici.

A few moments ago there was an explosion at the modular #Covid_19 hospital in City of #Tetovo, #NorthMacedonia



There are also reports of casualties on patients and medical staff. The modular hospital was completely burnt down, while the fire is still active in some parts.. pic.twitter.com/bRicvLcMSB