VIDEO Snimljen zastrašujući trenutak eksplozije u Istanbulu

U napadu u Istanbulu koji se dogodio u nedjelju popode ubijeno je najmanje šestero ljudi, a ozlijeđene je 53 osobe. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan osudio je napad koji se dogodio u popularnoj pješačkoj aveniji Istiklal. Riječ je o aveniji koja je omiljena među turistima i lokalnim stanovništvom zbog brojnih restorana i trgovina.

Na društvenim mrežama se šire snimke trenutka detonacija na kojima se jasno vidi strah prisutnih koji su odmah počeli bježati.

⚠️‼️🇹🇷💥Explosion occurred in the center of Istanbul, there are wounded, Turkish TV reports



The explosion occurred on the pedestrian tourist street Istiklal in Istanbul pic.twitter.com/7tlBdBdQTU