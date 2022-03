VIDEO Snimka postala hit na internetu: Vučić neumorno mahao pa zbunio i Orbana

Hit na internetu postala je snimka srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, a koja je nedavno nastala kada je sudjelovao na otvaranju pruge između Beograda i Novog Sada.

Vučić se u sklopu svečanosti otvaranja s mađarskim kolegom Viktorom Obranom provozao brzim vlakom imena 'Soko', no tijekom vožnje neobično se ponašao da je svojim postupcima iznenadio i samog Orbana.

Naime, srbijanski predsjednik tijekom vožnje u nekoliko je navrata mahao, a to je u jednom trenutku učinio i Orban, no kada je Vučić nastavio mahati, mađarski predsjednik se počeo okretati da vidi kome maše njegov kolega.

Serbian President waving at nobody pretending there's a crowd gathered there to celebrate the new railway line is one of the best metaphors for politican-voter interactions I've seen in a long while pic.twitter.com/oYOvmkb1R9