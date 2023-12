VIDEO Širi se snimka Puljka kako spava na sjednici, sve komentirao i splitski gradonačelnik

Gradonačelnik Splita i predsjednik stranke Centar Ivica Puljak reagirao je na jednu snimku koja se pojavila na društvenim mrežama. Naime, snimka koja je počela kružiti tvrdi da prikazuje Puljka kako spava tijekom sjednice splitskog gradskog vijeća. Puljak je odbacio optužbe i istaknuo da je riječ o lažnom videu.

- Na društvenim mrežama se širi lažni video, u kojem ja 'ubijam oko', tj. spavam, na sjednici Gradskog vijeća. Pravi video je ovdje, a ovaj lažni je u komentaru i u njemu je izrezano samo dio slike i par sekundi te je montiran da se prikaže i širi lažna informacija. No, drago mi je da je sjednica Gradskog vijeća Splita postala tema među našim sugrađanima pa barem i na ovaj način - napisao je Puljak, koji tvrdi da je ovo pravi video:

Puljak se dalje osvrnuo na postignuća s te sjednice, naglasivši usvajanje najvećeg proračuna i pokretanje najvećeg investicijskog ciklusa u povijesti Splita. Nabrajao je različite projekte, koji uključuju izgradnju plaže Žnjan, Tehnološkog parka, vrtića, školskih dvorana, škola, garaža, komunalnih centara te obnovu različitih infrastrukturnih objekata.

- Ovo su sve projekti koji me drže jako motiviranim, a sigurno ne pospanim. No, očito nekome smeta ova prevelika aktivnost u Splitu pa me želi i na ovako smiješan način diskreditirati - zaključio je Puljak.

Inače, ovo je navodno lažna snimka koja se širi društvenim mrežama:

