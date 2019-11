Predsjednica: Ne znam što je u genima, da mi je Hercegovina toliko bliska

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović nazočila je u petak 12. Broćanskoj večeri u Gastro Globusu, a nazočan je bio i gradonačelnik Milan Bandić, koji je tog dana slavio rođendan.

Dobro raspoložena predsjednica je u jednom trenutku i zagrebačkom gradonačelniku zapjevala "Sretan rođendan", a svi okupljeni bili su oduševljeni gestom.

Grupa "Šarmeri" koja je svirala na Broćanskoj večeri na svom se Facebooku pohvalila snimkama raspjevane predsjednice.

Bendu se pridružila uz pjesmu "Bolje živim nego ministar", a kasnije je održala i kratki govor i obećala da nikada ni pod koju cijenu neće odustati od borbe za jednakopravnost i prava Hrvata u BiH.

"Ja ne znam što je to u mojom genima da je meni ova zemlja toliko bliska... Volim zapjevati s vama, neki mi to zamjeraju, ali to je upravo ono što svijet cijeni", rekla je Hercegovcima i dodala da bi voljela da joj se jednog dana ostvari "ona: Uz križ mi napiši, bećarina ova, volila je pjesmu i zemlju svojih pradjedova".