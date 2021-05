VIDEO Pokolj u ruskoj školi: Iz vatrenog oružja ubijeno 11 ljudi, među njima osam učenika i učitelj

U utorak ujutro dogodio se stravični pokolj u ruskom gradu Kazanu.

UPDATE: School shooting in Kazan, Russia, also involved some type of explosion, officials say pic.twitter.com/NKCJfILTnE — BNO News (@BNONews) May 11, 2021

Prema prvim informacijama koje je objavila ruska agencija Interfax, iz vatrenog oružja ubijeno je najmanje jedanaestero ljudi, među kojima je osam učenika i učitelj. Prema navodima agencije TASS, 32 osobe ozlijeđene su i hospitalizirane.

BREAKING: A 17-year-old teenager shot dead a teacher and six students in a school in #Russia's #Kazan on Tuesday, local media reported. pic.twitter.com/l0RCrAl9JK — Newsflash GBA (@GbaNewsflash) May 11, 2021

Na snimkama objavljenima na društvenim mrežama vidi se kako djeca bježe iz škole u kojoj se odvijao napad.

Children seen jumping from building amid school shooting in Kazan, Russia; at least 9 killed pic.twitter.com/c8vlJcq4zV — BNO News (@BNONews) May 11, 2021

Ruskia Gazeta objavila je snimku specijalaca koji ulaze u dvorište škole. Navode da je u školi odjeknula i eksplozija.

Foto: Yegor Aleyev/Newscom/PIXSELL U školi se od napadača navodno skriva još velik broj djece koja su zaključana u učionicama i uredima.

Gazeta navodi da je uhićen jedan od počinitelja koji je navodno tinejdžer. Kako navodi portal Baza, jedan je od napadača 19-godišnji Ilnaz Renatovich Galjaviev. Galjaviev je navodno maturirao u toj školi.