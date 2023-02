Zimi samo vlakom: Pogledajte snjegoborbu sa 'Zvijeri s istoka' na hrvatskim prugama

Zimi samo vlakom - stara je izreka, kažu u HŽ Infrastrukturi (HŽI), koja ovih dana itekako vrijedi. Naime, zbog snježnog nevremena Dalmacija i jug bili su odsječeni od ostatka Hrvatske. Zatvorene i zametene ceste i autoceste, ljudi po prihvatilištima, brojni zapeli i u vozilima, no Hrvatska je ipak bila povezana jer je radila jedna prometna žila kucavica – željeznica. U HŽI-iju ističu da su se vlakovi po gotovo nemogućim uvjetima probijali od unutrašnjosti do obale, od Zagreba do Splita. Napominju da su uvedene i izvanredne linije za koje se tražilo mjesto više, a kako bi se vlakovi mogli probijati, snjegočistači HŽI-ija neprestano su radili i razgrtali snijeg s tračnica kao i radnici koji su lopatama čistili snijeg u kolodvorima. O tome svjedoče i fotografije koje nam je HŽI ustupio i koje svjedoče s kojima su se naporima borili sa “Zvijeri s istoka”, ali su ipak pruge uspjeli održati prohodnima.

U HŽI-u navode da je već u četvrtak 23. veljače počela priprema za takozvanu snjegoborbu na željezničkoj infrastrukturi. Definiran je, objašnjavaju, raspored radnika za čišćenje snijega po kolodvorima, a preko aplikacija za prognozu vremena pratilo se i iščekivalo kretanje oborina. Radnici su se do kolodvora prebacivali vlakovima, što se kasnije pokazalo najboljom opcijom jer su ceste bile neprohodne.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- U nedjelju 26. veljače, u popodnevnim satima snjegočistače smo poslali na ličku prugu, a navečer prema Rijeci. Prioritet je bio čišćenje pruge ispred vlakova za prijevoz putnika- prepričava Stipo Barišić, voditelj Područne radne jedinice prometa Zapad pri HŽI. Inače, u HŽI-ju postoji sedam snjegočistača koji su u pripravnosti na području od Rijeke do Knina.

Prometnik Marko Sekulić i skretničar Milan Krpan iz kolodvora u Gospiću kažu da su „lopatali“ cijeli dan kako bi putnici mogli proći kroz pothodnik i na perone, ali i kako bi vlakovi mogli proći preko skretnica.

- Bilo je oko 80 centimetara snijega u nanosima. Dok smo očistili sve, mogli smo krenuti ispočetka jer je neumorno padalo - priča Sekulić. Uz putničke vlakove iz snijegom okovanoga kolodvora trebalo je dočekati i otpremiti i teretne inozemne garniture koje su nastavljale put prema Austriji i Italiji. Krpan na željeznici radi već 37 godina i kaže da su ovako jake zime u zadnje vrijeme rijetke, a slično je bilo 2018.

- Ja sam stari željezničar i drago mi je kada vidim da svi pričaju o tome kako je željeznica spojila Hrvatsku - ponosno će Krpan. A u HŽI-iju ističu da ovakve situacije pokazuju snagu i važnost željezničkog prometa koji bi nakon pokrenutih ulaganja svoj puni potencijal trebao pokazivati i tijekom cijele godine, u svim godišnjim dobima.

VIDEO Vakula otkrio kada stiže stabilizacija vremena i možemo li uskoro očekivati toplije dane