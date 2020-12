VIDEO Orkanski vjetar dizao valove i do šest metara. Poplavila splitska riva

Orkanski udari vjetra u ponedjeljak navečer na srednjodalmatinskom su području stvarali valove na otvorenom moru visoke i do šest metara, dok su u priobalju bili između dva i četiri metra, zapljuskujući obalu i rive, doznaje se u Državnom hidrometeorološkom zavodu Split. Meteorološka postaja na Marjanu evidentirala je orkanski udare na splitskom području tijekom nekoliko sati, rekli su Hini u Hidrometeorološkom zavodu Split.

Dalmacija Danas javlja kako su poplavili niži dijelovi obale, a nakon duže vremena more je povremeno plavilo veći dio splitske Rive. Najveći valovi more su dobacivali gotovo do Dioklecijanove palače.

Valovi su izlijevali more na rivu u Kaštel Gomilici gdje je voda ušla u jednu kuću u istočnom dijelu te rive. Intervenirali su vatrogasci i ispumpavali vodu, izvijestili su iz DVD-a Kaštel Gomilica. I splitsku rivu su zapljuskivali snažni valovi, povremeno izlijevajući more. U Operativnom vatrogasnom centru Split su rekli kako je to uobičajeno u ovo doba godine te da nije bilo potrebe za intervencijom vatrogasaca.