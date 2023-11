VIDEO Ogromne pijavice zabilježene kod juga Italije

Ogromne pijavice zabilježene su na snimkama lokalnog stanovništva gradova na obali Amalfi na jugu Italije te se dijele društvenim mrežama.

Jedna je pijavica uzbinula stanovnike Salerna kada je velikom brzinom krenula prema luci, a druga je snimljena iz Ravella, gradića u blizini Capo d'Orso, no niti jedna od njih nije uzrokovala štetu već su se raspršile pri kontaktu s obalom, piše BBC.

A spectacular view of a waterspout hitting the shore on the Amalfi Coast in Italy earlier today. pic.twitter.com/8QByUz0T5J — Nahel Belgherze (@WxNB_) November 21, 2023

Pijavice su pojave slične tornadu, no nastaju iznad vodene površine. Uglavnom nestaju same od sebe u roku od nekoliko desetaka minuta, no one snažnije mogu povući ribičke brodove te uzrokovati štetu na obalama.

Dio starosjedilaca na obali Amalfi još se drži praznovjerja prema kojemu ribiči, uz posebni ritual koji strogo čuvaju, mogu zapovijediti pijavici da se razdvoji i propusti njihov brod.

