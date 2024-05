VIDEO Obitelji zatočenih Izraelkinja pustile strašne snimke otmice

Obitelji sedam izraelskih vojnika, koje je Hamas zarobio tijekom napada 7. listopada, objavile su slikovite snimke njihove otmice dok su vršile pritisak na vladu premijera Benjamina Netanyahua da osigura njihovo oslobađanje. Video prikazuje žene, sve pripadnice Izraelskih obrambenih snaga (IDF), postrojene uza zid s vezanim rukama, a lica nekih su krvava i prekrivena modricama.

Snimku je prethodno objavio Hamas, navode iz Foruma obitelji talaca. Grupa za kampanju nabavila je snimku od IDF-a, koji je prethodno te snimke izbacio, ali bez uznemirujućih scena. "Svako novo svjedočanstvo o tome što se dogodilo taocima odjekuje istom tragičnom istinom - moramo ih sve vratiti kući, odmah", rekli su iz Foruma obitelji talaca u priopćenju za javnost objavljenom u srijedu.

Žene prikazane na snimci otete su tijekom napada Hamasa na izraelsku vojnu bazu Nahal Oz, u blizini sjevernog pojasa Gaze, u sklopu napada militantne skupine na Izrael u kojem je ubijeno oko 1200 ljudi, a oteto ih je preko 250. Nakon napada, Izrael je pokrenuo rat u Gazi u kojem je u proteklih sedam mjeseci ubijeno više od 35.000 Palestinaca, kako prenosi palestinsko Ministarstvo zdravstva u Gazi. Otete žene radile su kao promatrači IDF-a, uloga koja uključuje nadzor izraelske granične sigurnosti.

Videozapis je objavljen kako bi se povećao pritisak na Netanyahua da osigura oslobođenje Izraelaca, koje trenutno drži Hamas, a što je njegova vlada postavila kao ključni cilj ofenzive u Gazi. U posljednjih par mjeseci propali su brojni pokušaji da se postigne dogovor o taocima s Hamasom, što je razbjesnilo članove kampanje u Izraelu, koji se bore za povratak zarobljenika.

"Država Izrael ne može prihvatiti stvarnost u kojoj njezini građani stalno osjećaju da su im životi ugroženi i pate od neumoljivog straha i tjeskobe", poručuju iz Foruma obitelji talaca objavivši video u srijedu. "Vraćanje taoca svakim danom postaje sve veći izazov - žive vratiti za rehabilitaciju, a ubijene za pravi pokop. Izraelska vlada ne smije izgubiti više ni trenutka; mora već danas ponovno sjesti za pregovarački stol!", dodaju.

Netanyahu je u srijedu rekao kako je "užasnut videom koji prikazuje otmicu naših dragih promatrača na terenu". Rekao je da će Izrael "nastaviti činiti sve da ih vrati kući", a "okrutnost Hamasovih terorista samo pojačava moju odlučnost da se snažno borim za uništenje Hamasa, kako bih osigurao da se ono što smo vidjeli večer nikad više ne dogodi."

Benny Grantz, ministar ratnog kabineta Izraela, rekao je da mu se "okrenuo želudac" kada je prvi put pogledao video. No, tvrdi da "odgovornost vođa nije samo pogledati stvarnosti u oči - ona je stvoriti drugačiju stvarnost čak i kada je riječ o teškim odlukama. I to je naša odgovornost."

Ori Megidish, jedna od žena prikazanih na videu, spašena je od strane IDF-a 23 dana nakon što je oteta, dok druga, Noa Marciano, je ubijena dok je bila u Gazi, a njezino tijelo je vraćeno u Izrael još u studenom prošle godine. Ostalih pet žena iz videa još uvijek se nalaze u zatočeništvu, sedam mjeseci nakon što su otete.

Majka Naame Levy, jedne od sedam žena u videu, za CNN je rekla da njihovo vraćanje kući nije glavni prioritet izraelske vlade, rekavši da neki članovi vlade nisu ni pogledali video. "Ministri i članovi vlade zamoljeni su da gledaju ovu verziju videa na svojim sastancima, a neki od njih su to odbili i rekli kako žele mirno spavati noću", rekla je Ayelet Levy Shachar, dodajući: "Dakle, ako je ovo reakcija kada je njihova dužnost gledati te materijale, to je njihov posao, kako bi mogli donositi ispravne odluke, onda mislimo da bismo to trebali pustiti u javnost da svijet vidi."

U studenom je oslobođeno više od 100 talaca, za vrijeme dogovora o oslobađanju, ali IDF vjeruje da se u Gazi još uvijek drži 130 zarobljenika. Napori da se postigne dogovor koji bi pauzirao rat u Gazi i omogućio oslobađanje talaca opetovano su propali. Ranije ovog mjeseca, Hamas je rekao da je izraelsko odbijanje plana o prekidu vatre, koji su predložili posrednici na pregovorima u Kairu, vratilo pregovore o oslobođenju talaca na "početak". Izjava je uslijedila dan nakon što je posljednja runda pregovora o primirju u Gazi i dogovoru o taocima završila - bez dogovora.