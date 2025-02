VIDEO Novinarka iz Afganistana postavila Trumpu pitanje, on joj odgovorio: 'Teško vas razumijem'

Američki predsjednik Donald Trump održao je konferenciju za medije s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom. Jedan isječak s te konferencije proširio se društvenim mrežama, a vezan je uz novinarku iz Afganistana, Naziru Karimi. Naime, ona je Trumpu postavljala pitanje, no američki predsjednik kazao je kako je ne može razumjeti.

Ispitivala ga je o tome ima li ikakvih "planova za budućnost" za afganistanski narod, a Trump je potom istaknuo: "Teško vas razumijem, odakle ste?" Ona i drugi novinari potom su odgovorili kako je iz Afganistana.

"Zapravo, to je prekrasan glas i prekrasan naglasak. Jedini problem je što ne mogu razumjeti ni riječ koju govorite", naveo je Trump pa dodao: "Ali samo ovo kažem, sretno, živite u miru." Novinari i drugi promatrači u publici nasmijali su se njegovom iskrenom odgovoru, prenosi Daily Mail.

Nazira Karimi: "What's your future plan for Afghan people?"



Donald Trump: "Good luck. Live in peace."pic.twitter.com/zrb1ARZ7yu