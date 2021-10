VIDEO Odjeven u Jokera napao ljude u vlaku s nožem, potom zapalio vatru: Putnici bježali kroz prozor

Nesvakidašnji napad dogodio usred vožnje na vlaku jedne od glavnih željezničkih linija u Tokiju. Najmanje je deset ljudi ozlijeđeno nožem, a napadač je potom zapalio vatru u vlaku pa su brojni putnici bježali da spase svoj život.

Vozač vlaka je po dojavi o napadu zaustavio hitno vlak na stanici Kokuryo, u predgrađu Tokija. Brojni očevici navode kako je napadač u određenom trenutku prolio trenutno nepoznatu tekućinu, koju je potom zapalio.

Putnici su bježali i kroz prozor da si spase život. Policija je na mjestu zločina uhitila muškarca (24) koji je u trenutku napada bio odjeven u lik Jokera, popularnog negativca iz Batmana. U ovom trenutku nisu poznati motivi napada.

Medij NHK objavila je snimku kako ljudi bježe.

