VIDEO Imaju prvi pravi dokaz: Nakon više od 60 godina na Papuku se pojavio vuk

Sretno skakuće po lišću i vuče ustima podugačku granu – prizor je to vuka u šumi na Papuku, snimljen početkom studenoga. I time su potvrđena nagađanja: nakon čak 60 godina, vuk se vratio u Park prirode Papuk. Zabilježile su ga kamere tamošnje čuvarske službe.

- Nakon što smo nedvojbeno dokazali prisutnost vuka u Parku prirode Papuk, obavili smo razgovore s gotovo svim korisnicima prostora, upoznali ih s činjenicama koje upućuju na to da pojavnost vuka nije neočekivana, ali ono što je najvažnije u ovom trenutku jest da on ne predstavlja opasnost niti za fond divljači kojom se gospodari, a jednako tako niti za stočare. Ranija nagađanja o šteti na stoci na širem području oko Papuka pokazala su se pogrešnima jer je utvrđeno da nije bila riječ o napadima vukova, nego pasa koji su bili bez nadzora lutali navedenim područjem – poručio je Alen Jurenac, ravnatelj Parka prirode Papuk.

VIDEO: Nakon više od 60 godina na Papuku se pojavio vuk

Po podatcima kojima raspolaže u PP Pauk, posljednja jedinka na njihovom području odstrijeljena je koncem 50 ih ili početkom 60-ih godina.

- Pojavljivale su se priče svih ovih godina kako je negdje viđen, pa da su ga lovci odstrijelili, no nikada za to nije bilo dokaza. Naša je snimka najbolji dokaz kako se ponovno nastanio na Papuku. Radi li se o njemu kao jedinci ili je u pitanje više njih, dosta je diskutabilno. Vidi se da se mlađi, star oko godinu dana, i da je zaigran. S obzirom na to da vukovi do druge godine života ostaju u čoporu, jer su tek tada spolno zreli, za pretpostaviti je da je uz njega još nekoliko jedinki koje nisu ušle u kadar – nastavlja Jurenac. Postavili su, stoga, deset fotozamki, kako bi ga pomnije pratili.

- Naravno, snimka nije jedini dokaz, gledamo i tragove koje ostavlja iza sebe, a čekamo da lišće u cijelosti otpadne pa ćemo ih moći lakše pratiti. Vuk je strogo zaštićen i njegov je povratak na Papuk zaista pozitivna vijest – zaključuje.