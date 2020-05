VIDEO Na Dinari pada snijeg. Jak vjetar i tuča zahvatili dijelove Istre

Nakon što je jučer dijelove zemlje poharalo nevrijeme, i danas isti scenarij nije zaobišao neke dijelove zemlje. Kako je i najavljeno u nekim krajevima bilo je pljuskova s grmljavinom, a ponegdje i jakog vjetra praćenog tučom.

Tako je jak vjetar s tučom danas zahvatio dijelove Istre, a čitatelj nam je poslao snimku nevremena u Ližnjanu.

Dalmacija Danas javlja da je na Dinari temperatura pala na 0°C iza 20 sati, kada je u predjelima iznad 1600 metara nadmorske visine počeo padati snijeg. Snijeg je zabijelio planinarskog sklonište Pume, a čitatelji javljaju da snijeg povremeno pada i u višim predjelima Dinare.

Iako se zna dogoditi da snijeg na ovim planinama padne i u lipnju, snježne oborine i pokrivač nekoliko dana prije početka klimatološkog ljeta nisu česta pojava.

Na snazi je viši stupanj Meteoalarma.

Video - Jučer je padala tuča u Osijeku

- Djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano te razmjerno vjetrovito. Uz promjenjivu naoblaku osobito u unutrašnjosti mjestimice će biti kiše, poslijepodne i lokalnih pljuskova koji su mogući i na sjevernom Jadranu te na krajnjem jugu Dalmacije. Zapuhat će umjeren do jak sjeverni vjetar, na Jadranu i bura, ponegdje s olujnim udarima. Najviša temperatura zraka većinom između 17 i 22 °C, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda.

No, i sljedećih se dana, pod djelovanjem visinske ciklone, nastavlja promjenjivo vrijeme, te razmjerno vjetrovito i za kraj svibnja svježe, premda uz dosta sunčanih sati, posebice na Jadranu, prognozira HRT-ov Zoran Vakula. No, svakodnevno će barem ponegdje pasti i malo kiše, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, osobito u kopnenom području, pri čemu će nestabilnije biti od četvrtka do subote, a u srijedu i nedjelju kiša će u većini krajeva ipak izostati.