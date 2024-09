VIDEO Mađarska na udaru poplava, voda došla i do zgrade parlamenta

Ogromni poplavni val zahvatio je srednju Europu te izazvao zabrinutost među stanovnicima i čelnicima nekoliko zemalja. Poplavne vode u Mađarskoj nastavile su rasti u četvrtak, a vlasti su zatvorile ceste, željezničke postaje i trajekte duž Dunava. Kuće i restorani u blizini riječnih obala potopljeni su, dok su službenici i volonteri nastavili postavljati vreće s pijeskom kako bi ojačali nasipe.

Gotovo 6000 stručnjaka mobilizirano je za pomoć u pripremama za poplave, rekao je premijer Viktor Orbán na tiskovnoj konferenciji u četvrtak ujutro. Zatvorenici iz zatvora također su mobilizirani da pomognu u punjenju vreća s pijeskom, navodi AP.

Dunav je porastao za gotovo jedan metar u 24 sata, a do četvrtka ujutro iznosio je 771 centimetar, približivši se rekordu od 891 centimetar postavljenom tijekom velikih poplava 2013. godine. Na društvenim mrežama dijele se snimke poplave u Budimpešti uz koje stoji da se na poplavljenom području nalazi i zgrada mađarskog parlamenta.

