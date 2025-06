VIDEO Jedina gradonačelnica od Plitvica do Dubrovnika: 'Moliteljima bih zabranila da mole na trgovima'

Splitska organizacija SDP-a bila je usmjerena na dojučerašnjeg gradonačelnika Puljka, a nije jasno komunicirala svoje politike koje su trebale biti usmjerene prema gradu. Sve se svelo na međusobno prepucavanje i zato građani nisu dali veće povjerenje splitskoj organizaciji. Splitska organizacija, odnosno organi SDP-a u Splitu su sada raspušteni. I ja vidim tu veliku priliku koja se otvara za SDP nakon što je Centar izgubio gradonačelnika.

Poručila je to u studiju Večernji TV-a zastupnica SDP-a i gradonačelnica Supetra Ivana Marković. Osobno je, kao članica Predsjedništva, podržala odluku o raspuštanju ne samo vodstava stranke u Splitu već i u Rijeci, Zagrebu i Osijeku i za sve kaže kako joj je drago da su u stranci počeli konačno otvorena razgovarati o svemu..

- Osobno sam mislila da će rezultati lokalnih izbora biti puno bolji i ne mogu kazati da sam u potpunosti zadovoljna s onim što smo ostvarili. Mogli so puno bolje. Izgubili smo Rijeku, Sisak. Od toga ne možemo bježati. Naravno da nas je na neki način to šokiralo-kazala je Marković i dodala kako ne vidi drugog načina od raspuštanja za postupanje u aktualnom trenutku.

Otvoreno je poručila i kako se stranka mora odlučiti i na idući korak, a to je ukidanje glasanja po principu jedan član, jedan glas već na idućim unutastranačkim izborima koji se moraju održati do kraja godine. - Model jedan član, jedan glas je dekorativna demokracija unutar SDP a. S jedne strane smo govorili da je to neki demokratski iskorak, a s druge strane vidimo da u ovom periodu od kada imamo taj model glasanja nismo bili na vlasti - kazala je Marković.

U SDP-u taj model, nastavila je, konkretno dovodi do toga da manje organizacije koje dobivaju izbore na unutarstranačkim izborima nisu nikakav faktor pa zbog toga nisu ni motivirati raditi. - Kriterij napredovanja unutar stranke ne može biti tko ima veću organizaciju. Treba cijeniti rad-poručila je Marković.

Na pitanje jesu li šefovi stranačkih organizacija koje su loše prošle na izborima sami trebali ponuditi ostavke podsjetila je na činjenicu da je šef splitskog SDP-a Davor Matijević nakon parlamentarnih izbora pozvao tadašnjeg predsjednika SDP-a Peđu Grbina na odgovornost i poručio mu da dade ostavku, a sam sada to nije napravio. - Ja sam drugačiji tip i ja sam uvijek za rad i rezultate, a i za odgovornost - kazala je Marković.

Kao recept za dobar rezultat navodi suradnju i razgovore. - Svatko treba biti zadužen za svoj dio terena i tek zajednički možemo donijeti neke promjene. Ako mislimo da jedna osoba može rješavati sve probleme, onda se varamo-kazala je.

Otkrila je i kako se od raspuštanja organizacija mnogi bivši članovi SDP-a žele vratiti u stranku, da su joj se neki i osobno javili i da je to isto tako nova prilika za SDP.

Misli da je SDP trebao odigrati drugačije i u Splitsko-dalmatinskoj županiji jer je bilo prilike da se HDZ na tom terenu ozbiljnije ugrozi. - Mi smo puno puta izašli sa svojim kandidatom u Županiji i rezultati su bili uvijek nekako ovakvi. Tako da kad je došla Ivana Ninčević Lesandrić mislim da se bila otvorila prilika da ju zajednički podržimo kao nezavisnu kandidatkinju da zaprijeti HDZ u. Nažalost, u prvom krugu to se nije nije desilo. Mi smo izašli sa svojim kandidatom, da se pokažemo, a tako više u županiji ne smijemo raditi - drži Marković.

Na pitanje je li se, kao u slučaju Zagreba, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić trebao uplesti i u odluku tko će biti kandidat za gradonačelnika Rijeke kazala je kako je, ukoliko je imao neke informacije. Osvrnula se i na loše prognoze da bi stranka ipak mogla proći bolje, pogotovo obzirom na rezultate predsjedničkih izbora. - Očekivala sam više. Rejting nam je rastao, stvari su bile jako pozitivne. Međutim, ne možemo mi vječno živjeti na rezultatima predsjedničkih izbora. Mi sami smo trebali raditi, donositi neke odluke, posvetiti se terenu i građanima - kazala je.

Za brojne nepravilnosti koje su isplivale nakon izbora zbog čega se SDP žalio i Ustavnom sudu govorila je i o tome smatra li da su protekli lokalni izbori pokradeni. - Ostao je jedan gorak okusu u ustima, dojam da stvari nisu dovedene do kraja na jedan ispravan način. Ovako kako ja gledam, čini mi se da i da se nemamo kome obratiti. Ustavni sud se jasno podijelio po stranačko ključu. S druge strane, imamo i glavnog državnog odvjetnika koji je također pomagao u kampanji. Sve to ne ulijeva povjerenje građana - kazala je Marković.

Govorila i o ženama u politici. Činjenica da je jedina žena gradonačelnica od Plitvica do Dubrovnika ju je, kako je kazala, neugodno šokirala jer je mislila da smo po pitanju participacije žena u politici napravili određene pomake. - U mom gradu su na najvažnijim funkcijama žene. Ja ženama dajem priliku. I zaista mislim da radi toga i ostvarujemo dobre rezultate u našem gradu - kazala je Marković.

Dodala je kako je veliki problem što se ženama, generalno, prilika ne daje i što dolaze, primjerice, u poziciju da postanu saborske zastupnice kada se muškarci raspodjele po funkcijama. Toga se, kazala je, nagledala kod HDZ-a. - Žene se moraju stvarno puno teže probijati, moraju se teže dokazivati. Ali zašto se mi čudimo? Mi živimo u državi gdje je svake prvog mjeseca svake prve subote u mjesecu imamo muškarce na trgovima koje mole da se žene oblače čedno i da stoje kod kuće i da kuhaju, spremaju-kala je i dodala kako je njen stav da "klečavcima" treba zabraniti okupljanja i molitvu na trgovima. Podržava, dodala je, svaki oblik vjeroispovijedi, ali isto tako dodala kako se zna gdje se to prakticira. - Motiv tih ljudi nema veze s vjerom i duhovnošću-zaključila je.