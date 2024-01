VIDEO Incident u Crnoj Gori: Na Badnjak se sukobili pravoslavci, morala intervenirati policija

Brzom reakcijom crnogorske policije tijekom tradicionalnog loženja badnjaka Dvorskom trgu na Cetinju u subotu, spriječen je veći sukoba pristalica Crnogorske pravoslavne crkve, nakon što su se na istom mjestu pojavila dvojica mitropolita te crkve.

In Montenegro’s historical capital Cetinje, the celebrations of the Orthodox Christmas Eve were marked by tensions between the supporters of the two factions of the canonically unrecognized Montenegrin Orthodox Church, led by Metropolitans Boris & Mihailo. pic.twitter.com/FDdOxhzn6R