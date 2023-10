VIDEO Pitali smo sanitarnu inženjerku kako se riješiti stjenica: 'Čim ih primijetite morate reagirati'

Ako često putujete imate šanse na nekom od putovanja pokupiti i jednog neželjenog suputnika - stjenicu! Pojasnila nam je to u Večernjakovom studiju, Elma Smajić, sanitarna inženjerka koja ističe kako su stjenice, recimo to tako, turističke životinjice koje možete pokupiti ako često putujete vlakom ili avionom gdje vam kofer stoji s ostalom prtljagom, pa je stjenicama lako prošetati s jednog na drugi kofer. Stoga, kada se vratite kući, savjetuje da prtljagu najprije ostavite na balkonu, uglavnom van kuće, na zraku, suncu kako bi smanjili mogućnost da ih unesete u svoj dom.

Riječani koji su ovih dana u stanovima u jednom neboderu kroz čak tri kata doživjeli invaziju ovih dosadnih životinjica, kažu da su se male crne bubice zgradom razmiljele iz državnog stana - u kojem su privremeno boravili stranci! Obitelji su se javno žalile jer su, nakon što su problem prijavili mjerodavnima, doživjeli slijeganje ramenima i prebacivanje odgovornosti, da bi im u petak ipak došli stručnjaci da dezinsekciju i počeli sa zaprašivanjem i uništavanjem stjenica.

- Djeca imaju brojne ugrize po čitavom tijelu, situacija je strašna; po danu ih ne vidimo, izlaze noću, a onda im je pun stan, čak i hodnik u zgradi što znači da su na putu da okupiraju čitavu zgradu, požalila se Riječanka. Predstavnik tvrtke koja upravlja zgradom, kazao je da je država već u nekoliko navrata plaćala dezinsekciju svog stana, no očito nedovoljno, obzirom da je neboder ponovno pod najezdom stjenica. Iznos od oko 100 do 150 eura po stanu za jedan tretman, dodatno je šokirao stanare riječkog nebodera s obzirom na to da će taj posao platiti iz vlastitog džepa, a ne iz pričuve.

Elma Smajić kaže da je upravo trošak dezinsekcije u nekim slučajevima stanarima previsok, pa plate dezinsekciju samo jedne prostorije u stanu ili kući i samo jedan tretman, a za potpuno uništavanje stjenica, kaže sanitarna inženjerka, potrebno je tretirati sve prostorije i to dva do tri puta kroz par mjeseci.

Što su stjenice? Kakvo je stanje u Hrvatskoj, imamo li problema?

To su insekti koji se hrane ljudskom krvlju. Imamo problema, ima ih svakodnevno i rješavaju se sustavno. U svim gradovima i županijama ih ima, ali nije da je neka invazija.

Jesu li opasne za ljude?

One su od javno-zdravstvenog značaja zato što se hrane ljudskom krvlju, ali nisu opasne za ljude jer ne prenose nikakve zarazne bolesti. Međutim, djeluju na mentalno zdravlje i psihu jer njihov ubod izaziva alergijske reakcije što smeta ljudima.

Na koji način se ti ubodi mogu sanirati?

Kremama te antihistaminicima. Uvijek možete otići kod doktora da vam predloži neku antibakterijsku kremu.

Foto: Večernji TV

Kako prepoznati ubod?

Treba otići kod liječnika, ali se vide ubodi s crvenim točkicama.

Koliko su česte intervencije?

Svako malo se pojavljuju. Ima intervencija, nije svaki dan, ali se u mjesec dana se znaju pojaviti dvije ili tri intervencije.

U kojem trenutku čovjek može reći da ima problem sa stjenicama u svom domu?

Za početak, pošto se one više noću pojavljuju, ako je neka manja infestacija, obično se pojavljuju u krevetu. Kad spavate, onda vas grickaju i to smeta. Vi odmah ujutro možete vidjeti točkasta krvarenja i znat ćete da imate stjenice. One grickaju oko nogu i oko glave, a zavuku se u madrace. Mogu biti svugdje, od madraca, podnica i jastuka, pa sve do zidova i svih površina koje imaju pukotine gdje se mogu zavući. Najviše se zavlače u krevet jer tamo dolaze do hrane.

Es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit bis sich diese Bed Bug Invasion auch in Wien ausbreitet. Von Paris nach London haben sie es schon geschafft. pic.twitter.com/Q44B7p8Nvd — Fabian Pimminger (@i_am_fabs) October 8, 2023

Kako dođu u dom?

One su turističke životinje. Ako putujete često zrakoplovima, vlakovima i bilo kojim prijenosnim sredstvom, oni otud mogu doći. Dođu putem kofera i onda vi to unesete u svoj stan, ali mogu doći i putem odjeće.

U kojem trenutku možemo reći da imamo invaziju? Kako ih se riješiti?

Čim se primijete stjenice, treba reagirati. I jedna je problem jer stjenice ostavljaju jedinke kroz tri do šest dana, a žive 6 do 12 mjeseci. U tom razdoblju mogu napraviti od 200 do 500 malih jedinki, što znači da će se samo jedna vrlo brzo proširiti. Čim osjetite ubode, to znači da nema samo jedne, već ih je više.

Jesu li određeni prostori podložniji?

Nema ih, stjenice su termolabilne. One mogu preživjeti do -17°C do 45°C, izvan tog raspona umiru u roku od sat ili dva.

Može li čovjek bez intervencije tvrtki za dezinfekciju riješiti stvar?

Vrlo slabo jer svi preparati koje kupite na tržištu nisu dovoljno jaki da bi ih riješili, a prirodnim metodama se samo smanjuje broj. Treba se napraviti dezinsekcija s insekticidom, i ne samo jedna intervencija, već dvije ili tri kako bi ih se kompletno riješili.

Kako to izgleda?

Mi ih tretiramo na način da se prvo prođu ručno svi kutovi, madraci i sve što je moguće, nakon toga puštamo aparat koji pušta maglicu, tako mi to zovemo, koji ulazi u te kuteve. Nakon tog tretmana, preporuka je da nitko ne bude u tom prostoru 6 do 10 sati. Nije ih se lako riješiti, treba biti uporan.

Brojni ljudi ne idu za tim cjelokupnim tretmanom. Zašto?

Zbog financija. Jedan tretman je poprilično skup, a sve ovisi o financijskim mogućnostima ljudi. Cijena je otprilike 150 eura po jednoj prostoriji, no sve ovisi kolika je. Obično samo tretiramo jednu prostoriju u kojem su se pojavile, ljudi ne idu tom mišlju da mogu biti u tim pukotinama. Onda dolazi do problema jer stjenice kao i svi drugi insekti bježe od insekticida i onda gleda gdje se može sakriti. Zato treba ponavljati nekoliko puta. Obično ljudi misle da ih se mogu riješiti jednim tretmanom, no one mogu biti i pet mjeseci bez hrane tako da se dosta dugo mogu zadržati.

Kako spriječiti da stjenice uopće dođu?

Redovitim čišćenjem. Visoka temperatura ih može uništiti. Potom, kada se vratite s putovanja, probajte kofer staviti van na sunčevu svjetlost, a ne ga odmah unositi u stan, ili prođite parnim čistačem.

Za sam kraj, kako se ponijeti ako uočimo stjenice?

Odmah treba nazvati službu za dezinsekciju kako bi se to što prije krenulo rješavati.

