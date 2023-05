VIDEO Drama u Rumunjskoj: Medvjeda iz dvorišta otjerala tri šnaucera

Nesvakidašnja situacija odigrala se u dvorištu rumunjskoj Brasova kada su medvjeda koji je provalio u vrt jedne stanovnice otjerala njena tri šnaucera. Žena je u tom trenutku sjedila pred kućom i razgovarala na mobitel te joj nije bilo nimalo svejedno kada je shvatila što se dogodilo.

"Mislila sam da psi trče jer se žele igrati sa mnom, nisam niti digla pogled. Možda je to dobro jer bih inače bila prestravljena i pokušala pobjeći, a medvjed bi me vjerojatno napao" komentirala je, a prenose Poljske vijesti.

Životinja, za koju se pretpostavlja da je medvjed mlađi od dvije godine, utrčala je u vrt oko 20 sati u utorak. Prvi ga je počeo ganjati Miki, a za njim su dotrčale i Maja i Luna. Tri su psa otjerala medvjeda u kut i prisilila ga da se popne preko ograde. Medvjed je zatim pobjegao prema šumi, a susret su zabilježile nadzorne kamere.

Kasnije se ispostavilo da je isti medvjed već viđen u susjednim dvorištima.

Rumunjska, naročito na području Brasova, već neko vrijeme ima probleme s porastom broja medvjeda. Od početka svibnja u urbanim područjima je zabilježeno više od 100 poziva nadležnim službama zbog prisustva tih životinja, a stanari se počinju brinuti te tražiti da se provedu sigurnosne mjere.

Krajem travnja, rumunjske vlasti predložile su da se broj dozvoljenih odstrela medvjeda poveća s prošlogodišnjih 140 na više od 400, zbog velikog porasta broja jedinki. Od 2016. do 2021. u toj je zemlji zabilježeno 154 napada medvjeda koji su uzrokovali 14 smrti i 158 ozljeda, ističu iz Ministarstva okoliša.



Watch moment three dogs defend their owner against a bear invasion in Brasov, Romania.



Find more: https://t.co/8xyWy2d9Fw pic.twitter.com/Ax92y1hZHK