VIDEO "Dopustite nam da vozimo": Tribina u maloj općini za budućnost mnogima omiljenog kluba

"Bez treninga nema uspjeha", "Doma je najljepše", "Dopustite nam da vozimo", samo su neke od poruka kojim članovi Sportsko-moto kluba Savski Marof pokušavaju svoje sumještane u Brdovcu "pridobiti" na svoju stranu na skorašnjoj tribini na kojoj će se, kako kažu u klubu, odlučivati o njihovoj budućnosti.

Na legendarnom Pepačevom bregu, na kojem se inače na Uskršnji ponedjeljak održava motocross utrka Međunarodnog prvenstva Hrvatske ili pak Prvenstva Alpe Adria proteklih nekoliko godina ne smiju trenirati. "Treninzi na stazi Pepačev breg donose uzbuđenje i strast prema motocrossu", navode u klubu, žalosni zbog takvog razvoja događaja.

"Kada smo tražili dozvolu od općine za održavanje utrke, tražili smo i treninge kroz cijelu godinu, za utrku smo dozvolu dobili, a za treninge smo čekali 'daljnja uputstva'. Kada smo nakon utrke ponovno tražili treninge kroz godinu, dobili smo odgovor da nam općina, zbog žalbi sumještana na buku i prašinu, ne može dozvoliti treniranje na stazi", objašnjava Ante Margetić, predsjednik SMK-a Savski Marof.

Kažu, trenirali bi u razumno vrijeme, srijedom od 16 do 19 te subotom od 12 do 19 i to svega par sati tjedno. Za sada im je to uskraćeno, a problem će se pokušati riješiti javnom tribinom, najavljenom za utorak, 22. kolovoza.

Načelnik općine Brdovec Alen Prelec kaže kako se na Pepačevom brijegu zadnjih 15 godina nije ni treniralo, osim mjesec dana prije utrke. No napominje kako im je glavna namjera uskladiti želje motocross kluba i mještana u okruženju, uz asistenciju Mjesnog odbora.

VEZANI ČLANCI:

U klubu se nadaju barem nekom rješenju. "Iskreno, bilo kakav ishod tribine bolji je nego trenutno stanje, u datom trenutku smo klub sa stazom koji tu stazu 11 od 12 mjeseci u godini ne smije koristiti. Ako zabrana ostaje, onda je jasno da nemamo budućnost, ako nam dozvole treninge, onda se možemo vratiti normalnom radu. Po meni su obje opcije bolje od trenutnog limba", kaže Margetić.

Na pitanje je li opcija i izgradnja nove staze, Margetić odgovara: "Našli smo nekoliko katastarskih čestica koje bi odgovarale kao potencijalne lokacije za novu stazu, no problem je što mi nismo vlasnici zemljišta na kojem je trenutna staza pa ne možemo sami ništa ni poduzeti. Nadalje, trošak izgradnje nove staze, s pratećim objektima bi vjerojatno zalazio u šesteroznamenkaste iznose, klub godišnje od općinskog proračuna dobiva oko 7500 €, što nam je dosta za pokriti račune za cijelu godinu te ostatak ostane da pokrije negdje između trećine i polovice troškova utrke. Ako će klub sa svojim 'prihodima', koje sad pogotovo bez treninga nema, skupljati za stazu, skupit ćemo te novce tamo negdje 2732. otprilike."

VIDEO Bišćan i stožer ostaju u Dinamu