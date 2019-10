VIDEO Amerikanci objavili snimku akcije u kojoj je ubijen al-Baghdadi

Američki general Frank McKenzie objavio je niz deklasificiranih fotografija i snimku racije koja je rezultirala smrću Abu Bakr al-Baghdadija, vođe Islamske države.

Na snimci se vidi uništavanje nastambe u sirijskoj provinciji Idlib gdje se skrivao Baghdadi, javlja CBS News.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak kako će možda deklasificirati snimku operacije u kojoj je ubijen Baghdadi. Trump je u nedjelju objavio i kako se Baghdadi ubio aktiviranjem samoubilačkog pojasa s eksplozivom.

Vođu Islamske države pokopali su uz islamski obred na moru.

"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

- Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w