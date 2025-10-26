Veterani iz Možemo: Ne pristajemo da se u naše ime napadaju kulturne manifestacije, nismo se za to borili

Branitelji su u Domovinski rat išli da bi obranili obitelj i zemlju, borili se za slobodu, demokraciju i pravednije društvo i nikakvi ekstremni simboli nisu nas tada pokretali, poručili su veterani iz stranke Možemo, u nedjelju na predstavljanju kampanje "Branili smo slobodu". Kampanja je to s pričama branitelja, veterana Domovinskog rata i borbi za Hrvatsku, kao i pogleda na Hrvatsku danas, istaknuto je u stranačkim prostorijama u Zagrebu.

Provodi se kroz mrežnu stranicu sloboda.mozemo.hr na kojoj se može pogledati serijal video svjedočanstava s osvrtima veterana na današnju Hrvatsku, a s konferencije je upućen poziv i drugim braniteljima te svim građanima da se uključe u kampanju i pošalju svoje priču.

Da podijele svoje iskustvo i da se čuje njihov glas, što za njih znači borba za domovinu, kako gledaju na razdoblje Domovinskog rata, kako se osjećaju danas, rekao je Dobriša Adamec, jedan od branitelja i sudionika kampanje. "Svatko ima svoju osobnu priču i njihov zbroj je zapravo ona zajednička priča koja je stvorila Hrvatsku i zato je svaka od tih priča važna”, istaknuo je.

Govorimo u ime velikog broja branitelja i građana koji ne pristaju na iskrivljavanje povijesti Domovinskog rata pa tako ni njihovih osobnih povijesti, dodao je. "Ne odustajemo od istine, ne pristajemo na mržnju i strah, želimo čuvati slobodu govora, solidarnost, demokratski duh i duh zajedništva koji nas je povezao kad je bilo najteže”, poručio je.

Branitelj Nenad Hodap istaknuo je da kampanjom žele potaknuti građane, branitelje da posvjedoče svoje iskustvo, svoje emocije iz 1990-ih, ali i svoj pogled na Hrvatsku danas. U našim svjedočanstvima vidjet ćete različite ljude, različite živote i različite ratne putove, ali i zajedničke vrijednosti, rekao je – mir, slobodu i odgovornost prema društvu koje smo branili.

Neposredan povod za pokretanje kampanje, objasnili su, nije politički već događaji od ovoga ljeta vezani uz pokušaje zabranjivanja festivala i kulturnih manifestacija u više hrvatskih gradova. "Potaknulo nas je to što se navodno u ime svih branitelja išao raditi nekakav napad na kulturne manifestacije. Jednostavno to nije nešto što mi živimo, što osjećamo i ne može se reći da su svi branitelji protiv nečega, kad nisu”, objasnio je Adamec.

Odbacili su tumačenja da je njihova kampanja povezana sa sličnom kampanjom SDP-a, istaknuli su kako je jedan od ciljeva kampanje pokazati da domoljublje nije rezervirano za neku pojedinu stranku. Želimo da svi građani, bez obzira na političku pripadnost, imaju jednaki pristup slobodi, pravima i svim ustavnim vrijednostima na kojima počiva ova država, za koje smo se mi, u krajnjoj liniji, borili, poručili su.

Koordinatorica stranke Sandra Benčić također naglašava da su kampanju pokrenuli članovi stranke, veterani Domovinskog rata, koji imaju potrebu iskazati drukčije viđenje događaja od ovoga ljeta. "Imali su potrebu pokazati da su branitelji heterogena skupina u kojoj nitko nema pravo govoriti u ime cjelokupne populacije. Mislim da je to jako važno”, dodala je. Možemo je za to nastojao osigurati platformu, kako bi svi koji to žele, a ne mogu jer "nisu dovoljno moćni ili nisu dovoljno blizu onima koji su moćni”, mogli izreći svoj pogled na stvari i događaje u društvu.