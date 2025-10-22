Kekin: U Sloveniji tri posto ginekologa ima priziv savjesti, dok se kod nas barata s brojkom od oko 60 posto

Predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo Ivana Kekin (Možemo!) izjavila je u srijedu da zasad nisu dobili pritužbe na Petrovu bolnicu za institucionalni priziv savjesti, te navela da je od svih bolnica tražila podatke koliko imaju ginekologa i koliko od njih ima priziv savjesti. Predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku rekla je da je to radno tijelo već reagiralo na medijske napise o tome da se u Petrovoj bolnici više ne obavljaju pobačaji na zahtjev na način da je poslala upit svim bolnicama u Hrvatskoj koje imaju odjel ginekologije. Tražila sam podatke koliko imaju ginekologa i koliko od njih ima priziv savjesti pa očekujem egzaktan odgovor od svih bolnica, uključujući i Petrovu pa da se razjasni ta situacija, kazala je Kekin. Ta situacija, dodala je, jako dobro osvjetljava koliko je problematično što ne postoje nikakvi popisi, registri, jasnoća oko toga tko se i pod kojim uvjetima poziva na priziv savjesti.

Nitko ne zna i Ministarstvo godinama tvrdi da nema pojma koliko zapravo ima prizivača



"Situacija oko vojnog roka to je dobro pokazala jer ćemo imati povjerenstva koja će se baviti time koliko je tko uvjerljiv u prizivu savjesti, dok u bolnici uz jutarnju kavu kažete 'imam priziv savjesti'. Nitko ne zna i Ministarstvo godinama tvrdi da nema pojma koliko zapravo prizivača imamo kao da je to nevažna informacija i kao da o njoj doslovno ne ovisi zdravstvena skrb žena, koja je u Hrvatskoj značajno lošija nego za muškarce”, poručila je. Očekuje da se situacija u Petrovoj, ali i šire, razjasni pa da se zna koliko je tih ginekologa, koje bolnice imaju institucionalni priziv te da se to i zakonski uredi, a ne da oni koji imaju priziv savjesti budu privilegirani.

"Ako je u bolnici većina ginekologa koja ne radi pobačaj na zahtjev, to znači da taj posao radi manjina, a plaća je ista", pojašnjava. Kekin je kazala da Odboru još nije stigla nikakva pritužba na Petrovu bolnicu, ali, navodi, generalno žene se javljaju i znaju da imaju poteškoća s ostvarivanjem tog prava. Svaka bolnica to mora osigurati, ali u praksi se događa da čak i one bolnice koje kažu da nemaju institucionalni priziv odgovore ženi u potrebi da nema nikoga tko bi obavio pobačaj te joj poruče da se obrati nekom drugom, upozorila je. Sve takve situacije Ministarstvo bi moralo imati evidentirane da im se žene mogu javiti i moralo bi odmah djelovati, a ne da ih 'šetaju' po pola Hrvatske. Sa ženama je upravo tako, i ako već naši ne vode statistiku, imaju je Slovenci pa se zna koliko žena, nažalost, ide u Brežice, naglasila je.

U Sloveniji tri posto ginekologa ima priziv savjesti, dok se kod nas barata s brojkom od oko 60 posto



Dodala je da u Sloveniji tri posto ginekologa ima priziv savjesti, dok se kod nas barata s brojkom od oko 60 posto, što govori kakva se atmosfera, poruke i ponašanja cijene u našim bolnicama. "U zadnja dva, tri dana nismo dobili pritužbu na Petrovu, ali znam da se i u toj bolnici otežano dobiva ta usluga. Institucionalni priziv je neprihvatljiv za svaku bolnicu, a posebno za onu koja je najveći referentni centar za žensko zdravlje”, smatra Kekin. "Pobačaji se danas provode medikametozno, nema više kirurških intervencija kao prije, i kada kažu da imaju priziv savjesti, što, kažu da ne žele ženama dati dvije tablete. Šef bolnice je dužan to osigurati, a ako ne želi, onda to mora osigurati Ministarstvo”, zaključila je čelnica Odbora za zdravstvo.

Predstojnik Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb Slavko Orešković u srijedu je demantirao medijske napise o tome da se u Petrovoj bolnici više ne obavljaju pobačaji na zahtjev, istaknuvši da se svi postupci provode i da nijedna žena nije odbijena. Od pojedinih udruga koje se bave ženskim pravima u utorak se po društvenim mrežama proširila vijest da je Petrova privremeno obustavila izvođenje pobačaja na zahtjev. Navodno tamo trenutačno ne rade prekid trudnoće na zahtjev jer nemaju medicinske sestre koje obavljaju dio posla vezan uz prekid trudnoće – izdavanje tableta i upute za uzimanje.