Vesna Vučemilović: Jasno je koje je razgovore Domovinski pokret shvatio ozbiljno, a koji su 'pro forma'

U HRT-ovoj emisiji U mreži Prvog jutros su gostovali Damir Habijan iz HDZ-a, Mišel Jakšić iz SDP-a i Vesna Vučemilović iz Hrvatskih suverenista. Tema razgovora bili su pregovori i sastavljanje vlade.

"Preliminarni razgovori s Domovinskim pokretom već su obavljeni, kao i s predstavnicima nacionalnih manjina, a službeni pregovori počet će danas", rekao je Habijan i dodao kako će Domovinski pokret danas službeno početi razgovore s HDZ-om. Napomenuo je i da je ključno da u što kraćem vremenu formiraju vladu te da planiraju nastaviti suradnju s manjinama. SDP-ov Mišel Jakšić rekao je da su njihovi pregovori pokrenuti na temelju odluke Predsjedništva SDP-a. "Na temelju te odluke jednoglasno je i konstituiran tim za pregovore. Nisam član Predsjedništva pa ne mogu licitirati tko ide na koje pregovore, ali ono što mogu reći je da su, prema mojim saznanjima, prvi razgovori ostavili otvorena vrata i ono što je cilj SDP-a je da se pokuša formirati antikorupcijska većina u Saboru", rekao je. Dodao je kako je ovo prilika i DP-u i Mostu da zajedno dođu do konstituiranja Sabora te da nakon toga zajedno donesu odluke koje se tiču obračuna s korupcijom.

Vesna Vučemilović iz Hrvatskih suverenista rekla je da su Hrvatski suverenisti jučer bili na sastanku s Domovinskim pokretom i Mostom te da su njihovi pregovori prošli u konstruktivnom tonu. "Jučer su bili pregovori, odnosno ja bih prije rekla nekakav inicijalni sastanak na kojem je bio predsjednik Hrvatskih suverenista, gospodin Marijan Pavliček. Taj sastanak je prošao u prijateljskom tonu. Kada govorimo o Domovinskom pokretu, Mostu, Hrvatskim suverenistima, nema tu previše razmimoilaženja po pitanju brojnih svjetonazorskih pitanja. Mi smo svjetonazorski vrlo bliske tri stranke. Tako da je takav razvoj događaja bio nekako i očekivan", kaže Vučemilović. Nakon toga se osvrnula na pregovore Domovinskog pokreta s HDZ-om i SDP-om.Ono što je meni privuklo pozornost to je činjenica da je jučer na sastanku sa SDP-om i na sastanku s nama bio gospodin Penava, a danas će na sastanku s HDZ-om biti Mario Radić. To je vrlo jasna poruka - koje razgovore su shvatili ozbiljno i kojima su pristupili ozbiljno, a koje rade tek toliko, "pro forma", zaključila je i dodala da je evidentno da će novu vladu sastaviti HDZ i DP. "Na koji način će se to složiti, to ćemo vidjeti u narednim danima, što će iznjedriti njihovi pregovori, ali po meni je to najizgledniji scenarij i priznajem da mi nismo baš u situaciji kada bi trebali previše odugovlačiti i voditi se svojim partikularnim interesima, rekla je Vučemilović.