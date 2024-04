Plenković: 'Deratifikacija Istanbulske konvencjie nije realna, to je za nas apsolvirana tema'

Danas je posljednji dan na koji stranke mogu predati kandidacijske liste za izbore za Europski parlament. Brojne su stranke odlučile čekati "zadnji tren" pa je danas u Državnom izbornom povjerenstvu bila poprilična gužva. Svoje liste predao je i HDZ, a tom prilikom predsjednik stranke i nositelj liste za europske izbore premijer Andrej Plenković dao je kratku izjavu za medije.

- Dvanaest izrazito jakih kandidatkinja u kandidata koji će predstaviti sve točke našeg programa i u EU parlamentu biti oni koji će zastupati hrvatske interese na temelju iskustva i znanja. Vjerujem da će lista biti pobjednička kao i sve naše liste do sada. Očekujemo više potpore birača i više mandata nego zadnji put. To će biti koliko god treba, do 12. - najavio je Plenković, nasmijavši okupljene novinare.

- Očekujemo uvjerljiv rezultat s obzirom na sva postignuća u posljednjih nekoliko godina. Želimo pokazati da predvodimo EU politiku u Hrvatskoj. Ostvarili smo strateške interese u proteklom mandatu, doveli Hrvatsku u Schengen, u eurozonu, u ovo doba za dvije godine bit ćemo članica OECD-a... - ponovio je uspjehe Vlade.

Kazao je kako su pregovori cijelo vrijeme u tijeku i da je HDZ kao relativni pobjednik izbora u poziciji pristupiti sastavljanju parlamentarne većine, naglasivši da Hrvatskoj treba stabilnost.

- Sigurno ćemo razgovarati s DP-om, oni su dobili respektabilan broj mandata. Razgovaramo i sa svim predstavnicima nacionalnih manjina, i sa svim predstavnicima liberalnih stranaka - IDS, Matija Posavac, s gospodinom Zurovcem, sa svima s kojima ima smisla razgovarati. Vladu će sastaviti pobjednici a ne gubitnici - istaknuo je.

Plenković je na pitanje o tome kako pomiriti razlike poput onih između Domovinskog pokreta i SDSS-a odgovorio da se sve može dogovoriti ako postoji konsenzus programskih načela, u čemu HDZ ima puno iskustva.

- Razgovori se vode, imali smo slične situacije u prethodnom sazivu sabora kada smo imali partnere koji su podržavali Vladu, imamo puno iskustva u vođenju pregovora. Moram reći da mi je žao kolega iz oporbe koje se koprcaju u deluziji da će oni sastaviti Vladu - kazao je.

Što se tiče deratifikacije Istanbulske konvencije, za što se zalaže Domovinski pokret, Plenković je komentirao da to "nije realno".

- Kada se govori o zaštiti žena i djece od nasilja u obitelji, to je važan instrument Vijeća Europe. Riješili smo i dilemu rodne ideologije i naše su pozicije jasne. Ta je tema apsolvirana - zaključio je.

