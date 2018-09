Velečasni Tomić: Nikome nisam zabranio da migrantu daje kruh i vodu, no treba ih prijaviti

Velečasni Josip Tomić iz Župe Pokupska dolina, koji je na Facebook stranici Župe objavio obavijest župljanima u kojima ih upozorava da ilegalnim migrantima ne daju hrane i vode i ne primaju ih u svoje domove, post je, nakon objave istoga u medijima izbrisao.

- Nisam ga izbrisao jer ne stojim iza tih riječi, već stoga što se moje upozorenje sada zloupotrebljava, a to svakako ne želim. Sve to što sam napisao, pojasnio sam detaljnije i svojim župljanima, tako da oni znaju moje mišljenje - kazao je za Večernji list velečasni Josip Tomić.

Dodao je da nije nikome zabranio da ikojemu migrantu daju kruh i vodu, niti će ikome od svojih sumještana da to i naprave, to zamjeriti.

- To mi, naravno, nije cilj. Svatko neka napravi po savjesti, no činjenica je da je riječ o ljudima koji ilegalno dolaze u Hrvatsku, pa i policija kaže da se takve osobe treba prijaviti. To predlažem i svojim mještanima, jer pomaganjem njima sudjelujete u kaznenom djelu nezakonitog boravka u Hrvatskoj. Naravno da ćemo pomoći putniku namjerniku, ali zna se tko su putnici koji putuju i vraćaju se svojim domovima. S druge strane, moje je upozorenje rezultat sve češćih slučajeva provala po kućama u našim selima, pa i krađa, uništavanja imovine, a bilo je i slučajeva da migranti ne žele izići iz kuća. U našem kraju uglavnom živi staro stanovništvo, koje ne zna druge jezike i teško se sporazumijeva s migrantima, pa su i u strahu, posebno nakon niza slučajeva provala i krađe. Najviše je takvih slučajeva bilo u selu Kupare - dodaje nam velečasni Tomić.

Kaže da nema ništa protiv migranata, da ima prijatelje i mještane puno vjeroispovijesti. Upozorava, pak, da sve češće vijesti iz Njemačke, koja je udomila migrante, gdje se govori o ubojstvima, čestim silovanjima, krađama, daju na razmišljanje da postoji i neka druga, tamna strana priče o valu migranata koji je zapljusnuo europske zemlje, te da mu je želja, upozorenjem i pozivom na oprez, zaštititi svoj narod.

Pogledajte video granične policije RH u ophodnji državnom granicom u sprečavanju ulaska migranata iz BiH: