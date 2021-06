Većina će raditi: Pogledajte radno vrijeme trgovina na Tijelovo

U četvrtak slavimo blagdan Tijelovo, što znači da određene trgovine neće raditi. Neki će raditi po nedjeljnom rasporedu, dok su neki napravili rasporede po poslovnicama.

Konzum ima svoj raspored, koji ovisi od poslovnice do poslovnice. Neki će raditi tokom cijelog dana, dok neki do sredine dana.

Lidlove će trgovine raditi većinom do 20 sati, no ima i trgovina koje će raditi do 18, pa i 14 sati. Većina zagrebačkih trgovina radit će tijekom cijelog dana, osim na Jankomiru, na Oporovečkoj, u Prečkom te u Huzjanovoj.

Kao i u Konzumu, Intersperove trgovine također će raditi ovisno o poslovnici.

Plodine, Kaufland i Tommy nisu objavili svoje rasporede rada.

Poslovnice Pevexa radit će do 14 sati, dok će Bauhaus na Tijelovo biti zatvoren. Ikea će pak raditi od 10 do 21 sat.

Većina shopping centara nije objavila svoje radno vrijeme za Tijelovo tj. radit će redovno, no Avenue Mall je objavio kako će raditi samo pojedinačne trgovine, no ne i sve.

VIDEO 'COVID potvrde': Provjerite kako ih možete dobiti