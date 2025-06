Večernji doznaje tko je ozlijeđeni konzularni djelatnik. Veleposlanica u Izraelu: Evakuacija čim bude moguće

Napetosti između Irana i Izraela eskaliraju nakon novih napada s obje strane, koji su uslijedili nakon izraelske ofenzive na iranske ciljeve. Izrael je lansirao zračne napade na Iran, dok je Teheran odgovorio raketnim napadima na izraelske ciljeve, izazivajući strah od daljnje eskalacije sukoba. Obje strane tvrde da neće stati, dok međunarodna zajednica izražava zabrinutost zbog mogućih širenja sukoba u regiji.

Hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman rekao je da je potresen zbog vijesti da su u iranskom napadu na Tel Aviv ozlijeđeni hrvatski konzul i njegova supruga, te je osudio napade na civile i diplomatske objekte, objavljeno je u subotu na X računu MVEP-a. Kako doznaje Večernji list, ozljede koje su konzul i njegova žena zadobili su lakše, a riječ je o ogrebotinama po glavi i nozi. Doznajemo da nema drugih ozlijeđenih te da se ondje nalazi oko 30 hrvatskih državljana.

Ozlijeđeni hrvatski djelatnik je odlikovani brigadir Hrvatske vojske Ivica Sertić i njegova supruga. O detaljima noćašnjeg napada i stanju u Izraelu govori nam hrvatska veleposlanica u toj zemlji Vesela Mrđen Korać.

-Mi smo već 617 dana u ratu - započinje i nastavlja: - Ozlijeđeni konzularni djelatnik je zapravo brigadir Hrvatske vojske kojega je MORH nama posudio za obavljanje konzularnih poslova jer smo za vrijeme rata ostali bez osoblja. Brigadir Ivica Sertić, koji je sada ministar savjetnik za poslove sigurnosti i konzularne poslove, bio je časnik u UNIFIL-u (misija potpore miru Ujedinjenih naroda u Libanonu) i bio je spreman doći raditi za nas. Ozlijeđena je i njegova supruga, oboje, na sreću, lakše. Noćas su bili na hitnoj na promatranju, a jutros su pušteni, živi i zdravi, što je najvažnije. Stan im je potpuno uništen, pokušavaju doći do njega i vidjeti je li nešto moguće spasiti. Međutim, zgrada nije otvorena jer je još pregledavaju i procjenjuju oštećenje i ne zna se hoće li uopće biti moguće ući u nju. U toj istoj zgradi živi i druga naša djelatnica, jedina koja je ostala ovdje, tako da ni ona ne može u svoj stan, ali najvažnije je da su svi živi i da su dobro - kaže Korać Mrđen.

Inače, Sertić je 2023. odlikovan Redom Nikole Šubića Zrinskog za junački čin u iznimnim okolnostima u miru. "Problem" s Tel Avivom je taj što je, kao i sve, u Izraelu malo i premreženo vojnim metama.

-Zgrada u kojoj su stanovi naših djelatnika je u neposrednoj blizini Ministarstva obrane, ali i našeg ureda. Ovdje je teritorij vrlo mali, Izrael je vrlo mali i zgrada je zapravo bila kolateralna šteta. Udarac u nju nije bio izravan, nego je nastala šteta od eksplozije u neposrednoj blizini - nastavlja veleposlanica.

U Izraelu je, prema informacijama veleposlanstva, ukupno stotinjak ljudi s dvojnim državljanstvom, hrvatskim i izraelskim. Usto, trenutačno je tamo grupa od 27 hrvatskih turista, ali su oni u Jeruzalemu i u Betlehemu, gdje nema vojnih ciljeva.

-Planiramo evakuaciju hrvatskih državljana čim to bude moguće. Zračni prostor Izraela, kao i susjednih država, potpuno je zatvoren za bilo kakav promet, osim za vojne bombardere, rakete i bespilotne letjelice. U petak su svi komercijalni zrakoplovi premješteni iz Izraela. Što se tiče kopnenih prijelaza, to je zapravo moguće. Međutim, preporuke izraelskih sigurnosnih službi su da se ne ide dalje od skloništa, nego da se osoba u svakom trenutku u deset minuta može skloniti, jer bude li na cesti, opasnost je velika. Ispitujemo sve mogućnosti i evakuacija će biti čim bude moguća - nastavlja. Pojam "skloništa" u Izraelu često se mistificira.

-Svi u svojim stanovima imamo sigurnu sobu, koje su bile pogodne za, recimo, projektile iz Gaze, ali sada, za ove balističke nisu dovoljne. Kad govorimo o skloništima, to su zapravo garaže, na razini -1, -2,... Međutim, nema garancija ni za što ako se dogodi izravan udarac u zgradu, pogotovo s ovim novim bombama. Plus, neki oklijevaju sići u garažu jer se boje da će biti zatrpani. Dakle, jedino je moguće koliko-toliko zaštititi se silaskom u garažu. Tamo je bila naša djelatnica tijekom napada, dok su brigadir i supruga bili u sigurnoj sobi u stanu - kaže veleposlanica. Situacija je ozbiljna, ali ona vidi paralele s prijašnjima i pretpostavku kako bi se moglo dalje odvijati.

-To je početak novog rata. Sličan scenarij vidjeli smo i za vrijeme zadnjeg rata s Hezbolahom, kada su prva dva tjedna visoko rizična jer dolazi do masovnog raketiranja. Jučer, poslije vrlo uspješne iznenadne operacije Izraela, dolazi do iranskog odgovora. U početku su ti odgovori uvijek valovi masovnih raketiranja kako bi preopteretili izraelsku protuzračnu obranu, jer koliko god bila uspješna, ona ipak ne može presresti sve projektile. Kažu da je uspješnost presretanja 70 posto, što znači da od 10 balističkih raketa njih tri ipak udara u središte grada. Ipak, ima i jedna prednost, a ta je da treba vremena da projektili dođu do Izraela pa postoji taj prozor od 10 minuta da se osoba pokuša zaštititi - zaključuje Vesela Mrđen Korać.