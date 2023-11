Valamarovci ove godine zasadili čak 8000 stabala

Najveća domaća turistička kompanija Valamar Riviera aktivna je u zaštiti okoliša, a od lani i u sadnji stabala. Kampanja "Easy as one, two, tree" pokrenuta je prošle godine u sklopu inicijative Saveza izviđača Hrvatske CO2mpensating by Planting, Hrvatskih šuma i agencije Hearth kojoj je cilj omogućiti tvrtkama, gradovima i općinama da neutraliziraju svoj ugljični otisak sadnjom stabala. Valamar je prošle godine posadio prve tri tisuće stabala, a ove će zahvaljujući donacijama svojih gostiju zasaditi više od 8000 stabala. Protekli tjedan Valamarovi su zaposlenici tako pomagali u akciji pošumljavanja na području naselja Perjasica u Karlovačkoj županiji.

– Kao vodeća turistička tvrtka u Hrvatskoj imamo posebnu odgovornost sustavno primjenjivati visoke standarde u zaštiti okoliša . Na svojim destinacijama već se brinemo o 80.000 stabala te provodimo niz programa očuvanja Jadranskog mora i bioraznolikosti. Tako smo u brojnim objektima postavili kućice za gniježđenje ptica te hotele za kukce – kaže Tea Pestotnik Prebeg, direktorica sektora kvalitete i održivosti u Valamaru, koja zahvaljuje i gostima i Valamarovim zaposlenicima na angažmanu pri sadnji na području Karlovačke županije.

Inače, Valamar se za svako donirano stablo obvezao posaditi još jedno, a prva je turistička kompanija u Hrvatskoj koja je integrirala održivi razvoj u upravljanje poslovanjem i razvojem te objavila ciljeve održivosti prema ESG okviru. Kompanija je nedavno pristupila i globalnoj "Science Based Targets" inicijativi, koja okuplja više od četiri tisuće kompanija koje su se obvezale smanjiti emisije stakleničkih plinova u skladu s ciljevima Pariškog sporazuma i najnovijim znanstvenim spoznajama o klimi. Inicijativa podržava globalno gospodarstvo u postizanju dva cilja – prepoloviti emisije stakleničkih plinova do 2030. i postići neto nultu stopu emisija do 2050. Do 2025. Valamar planira doseći ugljičnu neutralnost u prvom i drugom opsegu te planira uložiti 50 milijuna eura u destinacije i društveni učinak.

Ova je godina za Valamar bila solidna i poslovno gledano. Kompanija do kraja godine očekuje dobit između 374 i 378 milijuna eura poslovnih prihoda odnosno godišnji rast prihoda od 15 do 16 posto. No očekuje se sporiji rast operativne dobiti, od četiri do šest posto na razinu od 107 do 109 milijuna eura zbog iznimno visoke inflacije u dobavnom lancu te oko 20 milijuna eura dodatnih ulaganja u primanja i nagrađivanje djelatnika. U prvih devet mjeseci ove godine ostvaren je rast poslovnih prihoda od 13 posto uz povećanje prosječne cijene za 14,2 posto. Najbolje rezultate imali su premium proizvodi i kampovi. ​

