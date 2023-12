Milanović o Boysima: 'Kretenski je što ih se uzelo kao satniju zarobljenika, učinit ću sve da do toga kod nas ne dođe'

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović u petak je dao izjavu za medije. Najprije se osvrnuo na bivšu ministricu Gabrijelu Žalac, protiv koje je pokrenuta nova istraga.

– Teško je više pratiti te neobjašnjive situacije. Jedan za drugim, to ne prestaje – kratko je rekao.

Osvrnuo se i na činjenicu da je protiv bivšeg ministra Marija Banožića podignuta kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće. Policija je objavila informaciju o kaznenoj prijavi tek nakon što je ta vijest neslužbeno objavljena u medijima. To smeta Milanoviću.

– Vidite što se događa kad je postupak tajan, to je ovo zbog čega bi Plenković hapsio, a vi ste to nazvali netransparentnim i tajnovitim. To treba biti što transparentnije jer se radi o ekstremnim ovlastima nekih državnih tijela. Zato je tajnost postupka opasna glupost i ukinuta je u vrijeme moje većine u parlamentu – rekao je.

Predsjednik je potom pozvao ljude koji "imaju potrebu voziti automobile teže od dvije tone" da ih ne ukrašavaju dodatno i ne ubijaju ljude time. Time se, da podsjetimo, referirao na Banožića, na čijem je vozilu, kojim je izazvao prometnu nesreću, navodno bilo dijelova dodanih bez atesta.

– Ova nesreća mogla se izbjeći. Ne ukrašavajte vozila teža od dvije tone elementima dekoracije koji idu na mletačke i otomanske galije, viteške drakare. Ne ubijajte ljude s tim. Vozite ih onako kako ste ih registrirali i prošli tehnički pregled – rekao je.

Osvrnuo se i na Bad Blue Boyse. Njih 20 će, podsjetimo, uskoro izaći iz istražnog zatvora.

– Hrvatska se ponaša čudno, ne lijepo ili čudesno, nego baš čudno, neobično, kao zadnji luzer. Drugi rade što hoće. Ja ne pozivam na to da radimo što hoćemo, nego samo da gledamo što drugi rade i da nešto iz toga naučimo. Sve što sam imao rekao sam prije te kretenske odluke da ih se uzme kao satniju zarobljenika, sad će ih puštati jednog po jednog… Kakvo je to pravo? U Hrvatskoj neće doći do toga dok sam ja predsjednik, učinit ću sve da do toga ne dođe, da imamo kolektivno kažnjavanje, to ne valja – kazao je Milanović.

Kratko se osvrnuo i na epidemiju afričke svinjske kuge.

– Mi smo u Europskoj uniji i tu vrijede neka pravila, nisu sva najbolja. Svinjska kuga u Litvu je došla prije 10 godina i eno je još tamo, u nikad boljoj formi. Toga se ne rješavaš preko noći – zaključio je predsjednik.

Prokomentirao je i vozila Bradley koja su stigla u Hrvatsku.

– Da nije bilo mene, to bi propalo, uzeli bi ih Ukrajinci ili netko treći – smatra Milanović.

