Hrvat u čiju zamku su upali bošnjački političari: 'Očekivao sam ipak malo više inteligencije'

Slaven Raguž, predsjednik Hrvatske republikanske stranke, zbog verbalnog okršaja s Dževadom Adžemijem (DF) i Ramizom Salkićem (SDA) u emisiji koja se emitira na Federalnoj televiziji BiH postao je jedna od glavnih tema na društvenim mrežama, ali i u regionalnim medijima.

Raguž je, naime, pročitao izjavu Slobodana Miloševića, ali nije naveo tko je autor. Pitao je sugovornike slažu li se s tom izjavom. Dževad Adžem odmah je kazao kako se slaže s izjavom te da ona upravo predstavlja politiku njegove stranke i građanski koncept BIH, na što se nadovezao Salkić i to potvrdio. Međutim, hladan tuš uslijedio je kada je Raguž obznanio da je riječ o izjavi Slobodana Miloševića iz 1989. dometnuvši da je sada konačno jasno da se sadašnja bošnjačka politika i srpska politika otprije 30 godina ni u čemu ne razlikuju kad su u pitanju prava Hrvata u BiH.

Raguž je danas i gost u studiju Večernjeg lista, gdje komentira i svoj jučerašnji nastup.

- Ja od 2013. godine, a malo intenzivnije od 2017. godine, radim analize i malo podrobnije analiziram bošnjački politički establišment, gdje sam vidio kroz retoriku i ponašanje da ima puno poveznica s onom politikom Republike Srbije, odnosno Slobodana Miloševića. Pa sam krenuo analizirati govore Slobodana Miloševića, Veljka Kadijevića. Pa sam analizirao i govore sa zadnje sjednice centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije. Kraj bivše države ima puno zajedničkih točaka s onim što mi danas u BiH živimo. Pripremao sam te citate za jednu tribinu koju smo držali u Grudama, gdje sam kod ljudi tražio da među četiri citata pogode čiji su. Jedan citat je bio Slobodana Miloševića, jedan Radovana Karadžića, jedan Veljka Kadijevića i jedan Alije Izetbegovića. Izjave prve trojice su išle u smislu borbe za civilno društvo, brisanje etničkog i nacionalnog prefiksa, dok se Alija Izetbegović borio za legitimnost zastupanja naroda u toj nekoj budućoj državi.

Prve tri su ljudi mislili da su rekli neki iz SDA, SDP, Demokratske fronte, a da je ova zadnja od Milorada Dodika. Kada sam dao odgovor čiji su odgovor, ljudi su se iznenadili. Zvali su me na Federalnu televiziju koja je medij u službi sarajevskog političkog establišmenta i očekivali su da ću ja malo jače kritički se osvrtati na politiku hrvatskog naroda. Koliko god sam se ja stručno pripremio artikulirati i taj segment kritike, sugovornici su sveli diskusiju na kafansku razinu. I na to čovjek treba biti spreman pa sam i ja bio spreman. Za zaključak sam izvukao taj citat Miloševića. Iskreno, iznenadilo me, ipak se radi o potpredsjedniku entiteta Republike Srpske, a onaj drugi iz DF-a je zastupnik u parlamentu, od takvih ljudi sam očekivao ipak malo više inteligencije - kazao je Raguž.

Plastično ste ljudima na jednom primjeru jako dobro objasnili u čemu je problem s današnjom BiH.

Tko god iole poznaje odnose u BiH, vrlo dobro zna da sam ja samo otkrio toplu vodu. Prva stvar, niti jedan od bošnjačkih portala nije jučer preuzeo tu vijest. Imam informaciju da je imala na stotine tisuća klikova kod vas i na drugim portalima. Niti jedan od sarajevskih najčitanijih portala nije prenio. Zoran Milanović se na to osvrnuo. Njegova svaka izjava u BiH se detaljno secira, a o tome danas nije bilo riječi.

Kako bi vi danas objasnili što se događa u BiH?

Imao sam puno poziva i razgovora s uglednim ljudima koji su me tražili da im pojasnim situaciju. Ti ljudi u pravnom smislu nemaju pojma što se događa u BiH. Jedan primjer, izbore delegata u Dom naroda iz reda hrvatskog naroda. Imate Bosansko-podrinjski kanton gdje Hrvata ima u promilima. Tamo se u Dom naroda se bira čovjek Edin Fejzić, koji je pred izbore rekao da je Hrvat i ušao u kantonalnu skupštinu i preko nje ušao u klub Hrvata u Domu naroda. Njemu je politički oponent čestitao Božić, on se naljutio i zaštitari su spriječili fizički obračun, jer je on rekao što meni čestitaš, ja sam više puta dokazao da sam musliman. To je prešlo granice nadrealista što mi živimo tamo. Ne zna čovjek bi li se smijao ili plakao čovjek.

Plenković ne radi apsolutno ništa. Hrvatska ne samo da ne iskorištava bilo kakav diplomatski i euroatlantski kapacitet koji ima za pomoć, nego svojom nemarnošću i površnošću nama otežava. Imali ste prije nekoliko dana Željka Komšića koji je držao govor u Vijeću Europe i govorio da je Hrvatska agresor, gdje je HVO zločinačka vojska, a hrvatski delegati poput Marije Pejčinović Buri šutke gledaju.

Spominjete cijelo vrijeme i taj treći entitet...

Treći entitet je terminologija kojom se plaši malu djecu. Kad mene pitaju jesam li za njega, ja kažem pokaži mi što je to pa da ti kažem. Oko milijarda i šesto milijuna maraka ide godišnje samo na birokratski aparat BiH. Prijedlog ustavnih promjena s kojim je HRS išao na način koji je postojeći i utemeljen je na ekonomskim i birokratskim odrednicama. Uzeli smo teritorije postojećih županija i od 10 napravili dvije. S tim da smo pojedine,uvjetno rečeno opasne jedinice lokalne samouprave kao što je Mostar, Travnik, Gornji Vakuf, Uskoplje, predložili zakon o distriktima na osnovu kojih je formiran distrikt Brčko.

Što znači opasne jedinice? Mislite na podjele među ljudima?

Da. Čim govorite o nečemu, govorite Mostar podijeljen grad. Uzima se Mostar kao grad slučaj i primjer opasnosti podjela u BiH. Nitko ne zna da možda baš zbog toga funkcionira najbolje kao jedinica lokalne samouprave.

Kakva je situacija u ostalim dijelovima BiH između Hrvata i Bošnjaka?

Jedina stvarna podjela u BiH je između političkih elita i običnog naroda. To su veće podjele nego na nekoj etno-nacionalnoj podijeli, koja se zloupotrebljava najviše u marketinško-predizborne svrhe.

Kada se novac troši, institucije rade, a kada treba izaći pred kamere, navodno se blokira država.

Što očekujete u narednom vremenu?

Stavljen je taj datum 19.2., ali koga god upitam što će se dogoditi, nitko ne zna. Pitam zašto se uzeo taj datum, kažu - ne znamo. Treba naći alibi i opravdanje za neuspjeh, a kod nas se alibi traži kroz te konstantne pozive na jedinstvenost, ali da sam ja uvijek prvi. Idemo svi skupa, ali da sam ja uvijek prvi. To je način našega zajedništva i jedinstvenosti političkog aspekta hrvatskog naroda u BiH. Sad se mora naći neki alibi za neuspjeh. Nakon 18 godina niste bili u stanju riješiti izborni zakon. S tim da ja govorim da je izborni zakon malo, Hrvatima su neophodne izmjene Ustava.

Hoće li se ti izbori održati?

Hoće, to je sigurno. Iste su okolnosti bile i 2018. godine, izbori su održani. Poslije se formirala vlast kao da se ništa nije dogodilo. HDZ je ponovno ušao u koaliciju s DF-om i SDA.

Ove godine su se malo okolnosti promijenile jer dolazi nova generacija promjene koja će malo promijeniti karte.

Mislite da će biti izlaznost dobra?

Nadam se da hoće. Spominju sada neki bojkot izbora. To je i pravno i praktično nemoguća misija. Nama je potreban bojkot vlasti, ne izbora.

Može li se dogoditi sukob?

Nema govora o sukobu. To sada kako se bliže izbori se plasira neka informacija o ratu u BiH. Rata neće biti.

Ovaj puta žešće nego inače.

Političke okolnosti su malo drugačije nego inače, ali i okolnosti u regiji i odnos snaga NATO-a i Rusije su dragačije. Sve i da dođe do rata u BiH ga neće biti. Vrlo su svježa iskustva prošlog rata i ljudi znaju tko je profitirao od tog rata.