UŽIVO Grbin o Lex AP-u: Nakon izbora osim Turudića prvo mičemo ovaj zakon; Stigao mu odgovor HDZ-ovaca

Saborski zastupnici ove srijede raspravljaju o izmjenama Kaznenog zakona, poznatog i kao ''Lex AP'', kojim bi se zabranilo curenje informacija iz istraga prije podizanja optužnice. Još je jučer, podsjetimo, Vijeće Europe objavilo kako su zabrinuti zbog novog zakona koji se predlaže, smatrajući kako bi to predstavljao novi udar na novinarsku profesiju, a burno je krenulo već na samom početku sjednice kada su se oporbeni zastupnici usprotivili zakonu.

Inače, nakon brojnih kritika uvrštena je odredba kojom se isključuje protupravnost postupanja ako je ono počinjeno radi javnog interesa, zaštite žrtve kaznenog djela, u interesu obrane u kaznenom postupku ili u drugom pretežito javnom interesu. I dok oporba u tome vidi zastrašivanje medija, iz Vlade to opovrgavaju i ističu da počinitelji toga kaznenog djela mogu biti isključivo sudionici postupka, što novinari nisu.

Osim spornog članka Zakona, raspravlja se i o zakonu o kaznenom postupku i o zaštiti od nasilja u obitelji čija je temeljna intencija daljnje suzbijanje nasilja nad ženama, radi čega se uvodi i posebno kazneno djelo femicida. Uz femicid, uvodi se i pojam rodno utemeljenog nasilja nad ženama, koje se propisuje kao otegotna okolnost pri počinjenju kaznenog djela.

Prije nego što je ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica predstavio same izmjene Kaznenog zakona, stanku su zatražili Socijaldemokrati, ali i SDP, u čije je ime Peđa Grbin prokomentirao sam zakon.

POVEZANI ČLANCI:

- Onaj dio koji se odnosi na zaštitu žena svatko podržava. Ali uz to se u ovaj zakon stavlja nešto što je izuzetno opasno jer će gušiti slobodu medija i govora. Da je ovaj zakon bio na snazi od početka ove godine, policija bi došla u Jutarnji list zbog ''Radosti'' i ''Lipote''. Isto bi zbog Nine Obuljen Koržinek došli u Telegram i pitaj Boga koliko bi onda prošlo prije nego što bi se utvrdio ovaj javni interes koji ste ipak stavili kao pokušaj ograde od onog što pokušavate ovim zakonom. Ovaj zakon je gušenje slobode medija i govora i pokušaj da se sakrije HDZ-ova pljačka. Nakon izbora, osim Turudića prvo odlazi i ovaj zakon. Ljudi se više ne boje! - komentirao je, dodajući kako je SDP na ovaj zakon predložio i amandmane, čime će se vidjeti ''tko se bori za Hrvatsku''.

Na to mu se javio Josip Borić (HDZ), navodeći ga Grbin laže i oko zakona, ali i oko toga ''da će biti premijer''. Nikola Mažar (HDZ) također je odgovorio na to, govoreći kako će ''jedina promjena poslije izbora biti on''. Čitav niz zastupnika oporbe usprotivio se ovom zakonu, dok je i Katarina Peović (Radnička fronta) poručila kako se ovime pokazuje kako HDZ pokušava ''ušutkati svoje političke nemišljenike''.

Malenica obrazložio zakon

Ministar Malenica nakon stanke predstavio je sam zakon, objašnjavajući kako je ovo ''vrlo važna novina u borbi protiv nasilja''. Nakon detaljnog obrazloženja, na riječ se javilo čak 40-ak zastupnika. Prvi je to bio Krunoslav Katičić (HDZ) koji je pohvalio ovaj zakon, smatrajući kako je pravni okvir dobro postavljen. Damir Bakić (Možemo!) prozvao je Malenicu.

- Vi ste bili rekli da možemo vidjeti svaki tjedan korupcijsku aferu u zagrebačkoj Gradskoj upravi i Holdingu. Problem je što je ovo teška kleveta. Ja vas pozivam da tu izjavu ponovite. komentirao je Bakić. Malenica mu je poručio kako Davor Bernardić svaki tjedan iznosi nove podatke.

- Informacije o aferama koje se iznose u javnost postoje, i samo bih se na tome zadržao - odgovorio mu je Malenica, a osim toga se dotaknuo i izvješća Vijeća Europe koje je kritiziralo stanje s novinarstvom u Hrvatskoj.

- Njihovo izvješće se referira na nacrt koji nije bio upućen u javnu proceduru, a mi smo dodali odredbe koje se odnose na novinare i javni interes tako da nema mjesta kritici. U izvješću Vijeća Europe spominju se zakoni o medijima koji uopće nisu u zakonodavnoj proceduri - objasnio je Malenica.

>> FOTO 'Koalicija za bolju Hrvatsku': Ovo su ljudi s kojima SDP izlazi na izbore