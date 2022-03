UŽIVO Božinović: Do danas je u Hrvatsku stiglo oko 4.300 izbjeglica iz Ukrajine

Danas se u Ravnateljstvu policije održao sastanak Međuresorne radne skupine za provedbu aktivnosti prihvata i zbrinjavanja izbjeglog stanovništva iz Ukrajine.

Nakon samog sastanka, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović daje izjave za medije.

- Mi nastavljamo sa svim našim aktivnostima kako bismo ljudima iz Ukrajine, a zadnji podatak govori da ih je do danas došlo do 4.300, nekih je 47 posto su žene, 42 posto su djeca, a 12 posto su muškarci. Kad govorimo o zbrinjavanju o osobama, to su ranjive skupine koje su to po svim definicijama. Svi se oni zbrinjavaju kroz prihvatne centre, a najveći dio još uvijek ide u privatne smještaje koje uključuju privatni objekti koji su im poznati. Mi naravno kao i cijela Europa održavamo sastanke kako na najbolji način zajednički način uskladiti napore. Više od 2 milijuna je napustilo Ukrajinu, ali sigurno je da će u jednom trenutku doći oko 5 milijuna ljudi - kazao je Božinović.

- Sa nama su i predstavnici ukrajinskih zajednica kao vrijedan izvor informacija tako da možemo brzo reagirati na eventualne probleme koji se mogu događati u prvim danima, ali i kasnije za vrijeme ostvarivanja svih prava koja imaju u statusu osoba koja imaju privremenu zaštitu unutar EU - dodao je.

Kako je najavio, na razini EU se uspostavlja plaforma solidarnosti.

- Mi smo se deklarirali da smo spremni zbrinuti 20.000 raseljenih osoba, dali smo EK suglasnost. Kako bi cijeli posao išao koordinirao, potrebni su nam ovakvi sastanci. Nastavit ćemo intenzivno raditi po svim segmentima, bez obzira o čemu se radi. To je jedan sveobuhvatan pristup koji mora odgovoriti na sva pitanja. Ovdje su bili predstavnici više-manje svih resora, međutim najviše smo razgovarali o zdravstvenoj zaštititi, zapošljavanju, školstvu te socijalnoj skrbi. Nama je i cilj i interes da od prvog dana vrlo transparentno kroz fondove sve napravimo da smo u svakom trenutku u mogućnosti zatražiti sredstva - kazao je.

- Mi u ovom trenutku smo vrlo aktivni u forumima koji postoje u ovoj najvećoj izbjegličkoj krizi od Drugog svjetskog rata koja je po brojnima tek u početnoj fazi. Ključeve onoga imaju oni koji su pokrenuli agresiju. Mi smo u ovoj situaciji od prvog dana pokazali jednu visoku razinu solidarnosti, ne samo sa državnim institucijama, već i sa nevladinim organizacijama - dodao je.

MUP je u ovakvim situacijama na kraju lanca, govori ministar.

- Mi ćemo odraditi sve ono što radna skupina bude zaključila, nisam siguran da je MUP taj koji treba provjeravati vlasništva, o svemu o čemu imaju saznanja, podijelit će i postupat će u sklopu onoga što su policijske zadaće - kazao je.

