Uvjetno osuđen na osam mjeseci zatvora jer je naručio 2,2 tone suhih šljiva koje nije platio

Zbog pomalo nesvakidašnje prevare na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu uvjetno je osuđen Š.Z. (38), inače trgovac. Dobio je osam mjeseci zatvora, uz rok kušnje od dvije godine, a oštećenom, B.M. iz Njemačke mora platiti 33.000 kuna.

Priča datira iz svibnja 2019. kada je Š.Z. dogovorio s B.M. da će od njega kupiti 2,2 tone suhih šljiva. Šljive su trebale biti pakirane u 400 kartona, a dogovoreno je da se Š.Z. to platiti 33.000 kuna. No prema optužnici, on je dogovorio kupnju suhih šljiva iako je unaprijed znao da ih neće platiti.

Da stvar bude gora po njega, B.M. mu je 2,2 tone suhih šljiva dovezao na kućnu adresu gdje ih je Š.Z. preuzeo. Kako suhe šljive nikada nije platio B.M. ga je očito prijavio pa je na koncu te priče Š.Z. uvjetno osuđen.

