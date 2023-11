Uvjeren da ga truju, sumanuti je ubojica pobio pet članova svoje obitelji, među kojima i dvoje djece

„Poubijao sam cijelu obitelj.... Pištolj je u automobilu, idite po njega“ , tim je riječima, 8. studenog 2007., tada 46-godišnji Damir Voškion, policiji priznao da je počinio krvavi masakr. U jednom od najmonstruoznijih, obiteljskih zločinima u Hrvatskoj, ubojica je, hladnokrvno i brutalno, ubio pet članova svoje obitelji. U svom sumanutom pohodu, najprije je zatukao svog 70-godišnjeg oca, Renata, udarajući ga po glavi građevinskim čekićem, kojeg je naoštrio brusilicom. Nakon toga, u obiteljskoj kući u Rohreggerovoj ulici, u četvrti Vidikovac, u Puli, u 19.20 sati odjeknuli su i hitci. Ubojica je, iz pištolja, ustrijelio svog, 6 godina mlađeg, brata, Deana, potom njegovu 36-godišnju suprugu, Natašu, a zatim i njihovo dvoje male djece, 7-godišnju kćerkicu Karlu i dvomjesečnog sina Maura, čiji je život ugašen samo 63 dana nakon rođenja. Od čitave obitelji, masakr je preživjela samo ubojičina majka, Milena, koja je, u vrijeme stravičnog masakra, bila na operaciji koljena u Lovranu.

Nakon pokolja, koji je počinio u obiteljskoj kući, ubojica, Damir Voškion, sam se prijavio policiji. Iako su istražitelji najprije posumnjali da su motiv ubojstva poremećeni obiteljski odnosi, ispostavilo se da je Voškion, u vrijeme svog krvavog pohoda, bio u stanju paranoidne psihoze. Na suđenje, koje je počelo sedam mjeseci nakon peterostrukog ubojstva, Voškion je doveden iz zagrebačke zatvorske bolnice. No, na ročištu, koje je prethodilo raspravi, na temelju psihijatrijskog vještačenja, odlučeno je da on nije raspravno sposoban, jer je psihotičan.

„Duševno je bolestan i neubrojiv te je njegovo prisilno liječenje, uz medicinske i sigurnosne uvjete, nužno“, ustvrdila je, na raspravi, psihijatrijska vještakinja, dodajući da Voškion boluje od prave psihičke bolesti, sumanutosti, te da je vrlo opasan za okolinu. Dodala je i da dotadašnje liječenje nije bilo uspješno te bi ubojica mogao ponoviti kazneno djelo.

Budući da je utvrđeno da Voškion nije u stanju pratiti suđenje, razgovarati na racionalnoj razini, niti se dogovarati s braniteljem, on je vraćen u zagrebačku zatvorsku bolnicu te mu se sudilo u odsutnosti. U sudnici je bila prikazana vrlo potresna snimka očevida masakra, a stravični prizori iz obiteljske kuće, u kojoj se dogodio krvavi zločin, zgrozili su sve prisutne. U iskazu, koji je sutkinja pročitala, drugog dana suđenja, Voškion je tvrdio kako ga je obitelj mrzila i tri puta otjerala od kuće te je, u to vrijeme, živio kod bake.

„Otac me nije smatrao svojim sinom i htio me je uništiti, da potpuno nestanem. Prvi put me otjerao od kuće zato što nisam našao kotač za kariolu. Mrzili su me i brat i njegova žena, s bratom godinama nisam razgovarao, jedina koja me je voljela bila je moja majka, no ona je bila rob mom ocu i nije mogla utjecati na njega. Obitelj me cijelo vrijeme pokušavala maknuti iz kuće i jedino je majka to sprečavala', rekao je Voškion. U iskazu je priznao i da je ubojstvo svoje obitelji planirao mjesecima prije no što ga je počinio, te je, stoga, za 600 eura, kupio pištolj i 50 metaka.

Tvrdio je da je, u danima koji su prethodili masakru, trpio nesnosne bolove te je bio uvjeren da mu članovi njegove obitelji truju hranu i piće. Zbog straha od trovanja, stavio je lokot na smočnicu i hladnjak. Naveo je kako je kobnog, 8. studenog, dobio informaciju da iza svega stoje njegov otac, brat i nevjesta, nakon čega je, odmah, istog dana navečer, uzeo pištolj i krenuo u svoj krvavi obračun.

'Najprije sam došao na donji kat, na kojem je bio otac, u ruci sam držao željezni, građevinski čekić, koji sam naoštrio brusilicom. Ugledao sam oca kako sjedi, prišao mu i počeo ga bjesomučno udarati. Tukao sam ga, svom snagom, čekićem po glavi, ne znam točno koliko puta sam ga pogodio, znam da je sve bilo puno krvi i u tom sam trenutku vidio da je mrtav', rekao je Voškion, u iskazu, dodajući kako se, nakon što je ubio svog oca, oprao i presvukao.

'U tom trenutku pred kuću je, automobilom, došao moj brat. Sišao sam dolje, mimoišao se s njim. Nismo se pozdravljali, jer nismo razgovarali. Nakon što je prošao pored mene okrenuo sam se i pucao mu u zatiljak. Brat se srušio na pod. Nakon toga otišao sam na kat u bratov stan i zatekao njegovu suprugu Natašu kako sjedi na kauču. Pucao sam joj u glavu, ne sjećam se koliko puta. Potom sam ubio i djecu. Sjeo sam u auto i otišao ubiti još jednog čovjeka. Došavši na vrata zatekao sam njegovu ženu i djecu koji su mi rekli da nije kod kuće. Razmišljao sam o tome da ih ubijem, ali sam odustao i odvezao se na policiju', nastavio je, svoj iskaz, peterostruki ubojica. Istaknuo je i kako je sam otišao na policiju te im je rekao da je pobio svoju obitelj, no oni mi nisu vjerovali, sve dok iz džepa nije izvadio metke.

Prisilna hospitalizacija

Peterostruki ubojica, Damir Voškion optužen je za dva teška ubojstva svojih malodobnih nećaka, te za ubojstva svog 70-godišnjeg oca, Renata, 40-godišnjeg brata Deana i bratove 36-godišnje supruge Nataše.

Budući da, prema važećem zakonu, neubrojiva osoba ne može biti kriva za kazneno djelo koje je počinila te se protiv nje ne može izreći pravna sankcija, tužiteljstvo je zatražilo da sud Voškionu, za kojega je utvrđeno da boluje od paranoidne psihoze, donese rješenje o određivanju smještaja u psihijatrijsku ustanovu. Sa zahtjevom da se peterostrukom ubojici odredi prisilna hospitalizacija i liječenje, po posebnom zakon o neubrojivim osobama, složila se i Voškionova obrana. U srpnju, 2008. godine, presudom Županijskog suda u Puli, odlučeno je da peterostruki ubojica, Damir Voškion, bude prisilno smješten u psihijatrijsku ustanovu, u kojoj može ostati najviše 40 godina, koliko je iznosi najviša kazna za kaznena djela koja je počinio.

