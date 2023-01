Uvedene nove cijene goriva, benzin i dizel poskupjeli

S utorkom je došlo do novog poskupljenja goriva, i to nakon što je Vlada na telefonskoj sjednici s ponedjeljka donijela novu Uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata. Do utorka, 31. siječnja, cijena litre benzina iznosila je 1,34 eura, dok je cijena dizela iznosila 1,46 eura pok litri.

Počevši od utorka, Vlada je najavila sljedeće cijene goriva:

1,41 EUR/l (10,62 kn/l) za benzinsko gorivo (povećanje 0,07 EUR/l)

1,51 EUR/l (11,38 kn/l) za dizelsko gorivo (povećanje 0,05 EUR/l)

1,01 EUR/l (7,61 kn/l) za plavi dizel (povećanje 0,05 EUR/l)

1,38 EUR/kg (10,40 kn/kg) UNP za spremnike (povećanje 0,08 EUR/kg)

1,95 EUR/kg (14,69 kn/kg) UNP za boce (povećanje 0,08 EUR/kg).

Foto: Vlada RH

Foto: Vlada RH

Podsjetimo, poskupljenja goriva krenulo je s ulaskom u 2023. godinu, a cijenama je pridonijela i odluka Vlade s početka siječnja o vračanju marže dizelskog i benzinskog goriva na razinu iz lipnja 2022.

Inače, pregledom cijena benzina u Europi u siječnju ove godine jasno je da Hrvatska ima šestu najnižu cijenu goriva na starom kontinentu. Niže cijene zabilježene su samo u Rumunjskoj, Bugarskoj, Ukrajini te u Rusiji i Bjelorusiji. U posljednje dvije cijena litre eurosupera 95 niža je od eura.

S druge strane znatno više cijene zabilježene su u Velikoj Britaniji i Norveškoj, gdje litra eurosupera 95 iznosi više od 2 eura.

>> VIDEO Novo radno vrijeme Sljemenske žičare od subote: Provjerite satnicu